«Калгари» предоставил Дюбе отпуск из-за ментальных проблем. Форвард набрал 7 очков в этом сезоне НХЛ, в прошлом – 45 баллов

«Калгари» предоставил отпуск Диллону Дюбе из-за ментальных проблем.

Клуб сообщил, что хоккеист покинул расположение команды, чтобы заняться вопросами своего психологического здоровья.

« предоставлен бессрочный отпуск, чтобы он занялся своим ментальным здоровьем.

Диллон находится под присмотром медицинских работников, и мы просим соблюдать конфиденциальность Диллона в этот период», – говорится в заявлении « ».

25-летний форвард набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 14» в 43 матчах чемпионата .

В прошлом сезоне нападающий набрал 45 (18+27) баллов в 82 играх чемпионата.