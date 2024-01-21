«Калгари» предоставил Дюбе отпуск из-за ментальных проблем. Форвард набрал 7 очков в этом сезоне НХЛ, в прошлом – 45 баллов

Теги Калгари НХЛ Диллон Дюбе Здоровье Хоккей

«Калгари» предоставил отпуск Диллону Дюбе из-за ментальных проблем.

Клуб сообщил, что хоккеист покинул расположение команды, чтобы заняться вопросами своего психологического здоровья.

«Диллону Дюбе предоставлен бессрочный отпуск, чтобы он занялся своим ментальным здоровьем. 

Диллон находится под присмотром медицинских работников, и мы просим соблюдать конфиденциальность Диллона в этот период», – говорится в заявлении «Калгари».

25-летний форвард набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 14» в 43 матчах чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне нападающий набрал 45 (18+27) баллов в 82 играх чемпионата.

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