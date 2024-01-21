Кори Перри близок к подписанию контракта с «Эдмонтоном»
Кори Перри близок к переходу в «Эдмонтон».
38-летний нападающий согласовал договор с канадским клубом, об этом сообщил журналист The Fourth Period Давид Паньотта.
Вскоре ожидается официальное подтверждение от «Ойлерс».
Напомним, в этом сезоне «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Хоккеист получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.
Ранее появилась информация, что игрок получил разрешение на подписание соглашения с одним из клубов лиги после встречи с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.
Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
шутки про маму Макдэвида уже были?
И главное - если у тебя есть возможность подписаться в НХЛ, да еще и с контендером, то какой еще Трактор?..)
А ещё я не могу разглядеть что за бейджик у тебя?
Бэйдж, это рядом с никнеймом логотип клуба? Там скорее всего Сокол (Саратов), синий.
С Бэйджом понятно стало.