Кори Перри близок к подписанию контракта с «Эдмонтоном»

Теги возможные переходы Чикаго Эдмонтон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри близок к переходу в «Эдмонтон».

38-летний нападающий согласовал договор с канадским клубом, об этом сообщил журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

Вскоре ожидается официальное подтверждение от «Ойлерс».

Напомним, в этом сезоне «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Хоккеист получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.

Ранее появилась информация, что игрок получил разрешение на подписание соглашения с одним из клубов лиги после встречи с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

32 комментария
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Ясно, Эдмонтон проиграет в финале 😁
+63
-5
+58
Маме МакДэвида приготовиться
+61
-9
+52
Ответ Диандерталец
Да почему условный Трактор не рассматривают свободных агентов за рубежом?
Наоборот. Условные свободные агенты за рубежом не рассматривают Трактор.
+36
-3
+33
от одного некствана - к другому.
шутки про маму Макдэвида уже были?
+23
-5
+18
В Спартаке бы пригодился...
+17
-2
+15
Motherfucker!
+9
-1
+8
Эх, не люблю я Червяка, но свою функцию в 3-4 звене он выполнит
+7
-1
+6
Ответ Сергей Кот
кто?
Драйзайтль может
+6
0
+6
Ответ Richman95
Ясно, Эдмонтон проиграет в финале 😁
получается, Восток в этом году берёт чашку? неужто Бостон не вылетит в первом раунде?
+9
-3
+6
Ответ 87mores
Маме МакДэвида приготовиться
И папе)
+5
-1
+4
Ответ Диандерталец
Да почему условный Трактор не рассматривают свободных агентов за рубежом?
А деньги откуда на них? Такой игрок, как Перри, попросит с учетом надбавки за вредность около 300 млн руб. У Трактора 750 млн в платежке. Да и бюджет не резиновый.

И главное - если у тебя есть возможность подписаться в НХЛ, да еще и с контендером, то какой еще Трактор?..)
+6
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+3
В англоязычной Википедии уже написано что Перри выступает за Эдмонтон Ойлерс. Быстро они.
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Эх, Корян.(
+2
-1
+1
Ответ vzi
А деньги откуда на них? Такой игрок, как Перри, попросит с учетом надбавки за вредность около 300 млн руб. У Трактора 750 млн в платежке. Да и бюджет не резиновый. И главное - если у тебя есть возможность подписаться в НХЛ, да еще и с контендером, то какой еще Трактор?..)
Ну, хотя бы Дилан Фергюсон, Райан и Ник Меркли. Их только Куньлунь и Динамо Минск разглядели, а на деле же реально талантливые ребята.
А ещё я не могу разглядеть что за бейджик у тебя?
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0
+1
Ответ Диандерталец
Ну, хотя бы Дилан Фергюсон, Райан и Ник Меркли. Их только Куньлунь и Динамо Минск разглядели, а на деле же реально талантливые ребята. А ещё я не могу разглядеть что за бейджик у тебя?
Слушай, ну это люди, которые в НХЛ то почти не играли. Там от 3 до 40 игр за карьеру в НХЛ. И ты сравниваешь с Перри, который с середины нулевых играл в топ-6 своих команд и побеждал в Стэнли, кубке мире, Олимпиаде, ЧМ… )

Бэйдж, это рядом с никнеймом логотип клуба? Там скорее всего Сокол (Саратов), синий.
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Может Кети Перри? или может Мэрайя Кэри? а может Перрис Хилтон?
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Ответ vzi
Слушай, ну это люди, которые в НХЛ то почти не играли. Там от 3 до 40 игр за карьеру в НХЛ. И ты сравниваешь с Перри, который с середины нулевых играл в топ-6 своих команд и побеждал в Стэнли, кубке мире, Олимпиаде, ЧМ… ) Бэйдж, это рядом с никнеймом логотип клуба? Там скорее всего Сокол (Саратов), синий.
Так и есть. Молодежь, которая в НХЛ не может заиграть и старпёры, которые для НХЛ уже не годятся. Вот таких и надо переманивать, я считаю, чтобы уровень всей лиги рос.
С Бэйджом понятно стало.
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Ух ты, будет интересно посмотреть.👍😁
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Ответ Richman95
Ясно, Эдмонтон проиграет в финале 😁
Или обыграет канадскую команду 4-1)
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Ответ Russ Ivan
В Спартаке бы пригодился...
В футбольном тоже кста.
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Ответ берде
д###### обнаружен.
кто?
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Эдмонтону конечно виднее, но по моему с напами у них проблем не было.
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Ответ onsigne
Драйзайтль может
возможно, но по буквам не подходит. гадаем дальше.
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Ответ Сергей Кот
кто?
Бедард
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Что его так тянет к некстваном?!
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