Кори Перри близок к подписанию контракта с «Эдмонтоном»

Кори Перри близок к переходу в «Эдмонтон».

38-летний нападающий согласовал договор с канадским клубом, об этом сообщил журналист The Fourth Period Давид Паньотта.

Вскоре ожидается официальное подтверждение от «Ойлерс».

Напомним, в этом сезоне «Чикаго» расторг контракт с после драфта отказов. Хоккеист получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Блэкхокс» связано с алкоголем.

Ранее появилась информация, что игрок получил разрешение на подписание соглашения с одним из клубов лиги после встречи с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.