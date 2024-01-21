Вратарь «Эдмонтона» Скиннер повторил клубный рекорд Фюра – 10 побед подряд. У него 94,7% сэйвов и КН 1,49 на отрезке

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер одержал 10 побед подряд.

25-летний канадец отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата с « » (3:1) и был назван второй звездой.

Он повторил вратарский рекорд клуба по числу выигранных матчей подряд, установленный в сезоне-1985/86.

На этом отрезке Скиннер отразил 94,7% бросков при коэффициенте надежности 1,49.

Всего в сезоне у Стюарта 21 победа в 32 играх (90,6%, 2,53).

Рекорд лиги по числу побед подряд делят 4 вратаря – Тайни Томпсон («Бостон», 14, 1929/30), Том Баррассо («Питтсбург», 14, 1992/93), Йонас Хиллер («Анахайм», 14, 2013/14) и Сергей Бобровский («Коламбус», 14, 2016/17).

Если не считать неполные матчи без исхода (из-за замен по ходу игры) разрывом серии, то лучший результат у Жиля Жильбера («Бостон», 17 побед подряд, 1975/76).