«Бостон» забросил 9 шайб за матч во 2-й раз в XXI веке.

Сегодня «Брюинс» разгромили « » (9:4) в регулярном чемпионате .

Ранее клубу только раз удавалось забросить 9 шайб за матч в текущем столетии – это произошло в январе 2012 года в матче регулярки против «Калгари» (9:0).

Клубный рекорд был установлен в январе 1945 года – 14 шайб в матче с «Рейнджерс» (14:3). Лучший результат за последние 50 лет – 12 шайб в матче с «Вашингтоном» (12:1) в декабре 1974 года.