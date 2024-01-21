«Бостон» забросил 9 шайб за матч во 2-й раз в XXI веке

Теги рейтинги Монреаль Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» забросил 9 шайб за матч во 2-й раз в XXI веке.

Сегодня «Брюинс» разгромили «Монреаль» (9:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Ранее клубу только раз удавалось забросить 9 шайб за матч в текущем столетии – это произошло в январе 2012 года в матче регулярки против «Калгари» (9:0). 

Клубный рекорд был установлен в январе 1945 года – 14 шайб в матче с «Рейнджерс» (14:3). Лучший результат за последние 50 лет – 12 шайб в матче с «Вашингтоном» (12:1) в декабре 1974 года. 

1 комментарий
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Просто здорово, что это случилось именно с Монреалем) TD на ушах стоял!
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