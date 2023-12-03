Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона НХЛ, Макар – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)
Куинн Хьюз назван основным фаворитом на приз «Норрис Трофи».
Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.
16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
По итогам четверти сезона главным претендентом считается защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 79 баллов (15 первых мест);
2. Кэйл Макар («Колорадо») – 63 (1);
3. Виктор Хедман («Тампа») – 38;
4. Эрик Карлссон («Питтсбург») – 15;
6. Миро Хейсканен («Даллас») – 9;
7. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 7;
8. Трэвис Сэнхайм («Филадельфия») – 4;
9-10-11. Чарли Макэвой («Бостон»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Филип Гронек («Ванкувер») – все 3;
12. Шон Дурзи («Аризона») – 2;
13-14. Джош Моррисси («Виннипег») и Ноа Добсон («Айлендерс») – оба 1.