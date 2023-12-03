Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона НХЛ, Макар – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)

Куинн Хьюз назван основным фаворитом на приз «Норрис Трофи».

Авторы официального сайта поделились мнением о главных претендентах на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается защитник « » .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 79 баллов (15 первых мест);

2. (« ») – 63 (1);

3. (« ») – 38;

4. (« ») – 15;

5. (« ») – 12;

6. (« ») – 9;

7. (« ») – 7;

8. (« ») – 4;

9-10-11. Чарли Макэвой (« »), (« »), Филип Гронек («Ванкувер») – все 3;

12. Шон Дурзи («Аризона») – 2;

13-14. Джош Моррисси («Виннипег») и Ноа Добсон («Айлендерс») – оба 1.