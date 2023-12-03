Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона НХЛ, Макар – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)

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Куинн Хьюз назван основным фаворитом на приз «Норрис Трофи».

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 79 баллов (15 первых мест);

2. Кэйл МакарКолорадо») – 63 (1);

3. Виктор ХедманТампа») – 38;

4. Эрик КарлссонПиттсбург») – 15;

5. Ши ТеодорВегас») – 12;

6. Миро ХейсканенДаллас») – 9;

7. Дрю ДаутиЛос-Анджелес») – 7;

8. Трэвис СэнхаймФиладельфия») – 4;

9-10-11. Чарли Макэвой («Бостон»), Джон КарлсонВашингтон»), Филип Гронек («Ванкувер») – все 3;

12. Шон Дурзи («Аризона») – 2;

13-14. Джош Моррисси («Виннипег») и Ноа Добсон («Айлендерс») – оба 1.

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