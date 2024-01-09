Панарин обошел Ларионова по ассистам в НХЛ среди россиян и занимает 11-е место
Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова по пасам в НХЛ среди россиян.
32-летний форвард «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:6).
Панарин делил с Ларионовым 11-е место по ассистам, но теперь обошел нынешнего тренера «Торпедо» – 476 передач против 475.
У Панарина 718 (242+476) очков в 628 матчах в НХЛ, у Ларионова 644 (169+475) балла в 921 игре.
На 10-м месте среди россиян по передачам находится Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 492 в 684 играх).
В топ-3 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 778 в 1102), Сергей Федоров (696 в 1248) и Александр Овечкин («Вашингтон», 681 в 1385).
Красавчик!