Ларионов о том, может ли возглавить «Детройт»: «Пока мыслей об НХЛ у меня нет. Есть такая фраза: «Никогда не говори никогда»

Теги Торпедо Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов ответил, может ли он возглавить «Детройт».

– Можем ли мы когда-нибудь увидеть вас на посту главного тренера «Детройта»? Были ли у вас такие мысли?

– Вы знаете, есть такая фраза: «Никогда не говори никогда». Я в своей карьере много отдал «Детройту», Северной Америке в целом.

Сейчас мое дело передать это все молодым ребятам. Пока мыслей об НХЛ у меня нет, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

8 комментариев
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Может быть позже… Если позовут… но для этого надо что то выиграть в КХЛ…
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С отсутствием плана «Б» только «Детройт» и возглавлять
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Врет
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Начал бы карьеру тренера лет на 10 раньше…
А так ему сейчас уже 63. Что-то я не слышал про тренерские дебюты в НХЛ после 65 лет.
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Кто позовет дебютировать в НХЛ тренера в 63 года?
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Ларионов уходи из Торпедо ты там не нужен , команда провалилась .
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Ответ Александр Невский
Ларионов уходи из Торпедо ты там не нужен , команда провалилась .
🤦‍♂️
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