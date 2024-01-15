Ларионов о том, может ли возглавить «Детройт»: «Пока мыслей об НХЛ у меня нет. Есть такая фраза: «Никогда не говори никогда»

Игорь Ларионов ответил, может ли он возглавить «Детройт».

– Можем ли мы когда-нибудь увидеть вас на посту главного тренера « »? Были ли у вас такие мысли?

– Вы знаете, есть такая фраза: «Никогда не говори никогда». Я в своей карьере много отдал «Детройту», Северной Америке в целом.

Сейчас мое дело передать это все молодым ребятам. Пока мыслей об у меня нет, – сказал главный тренер « » .