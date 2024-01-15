Ларионов о том, может ли возглавить «Детройт»: «Пока мыслей об НХЛ у меня нет. Есть такая фраза: «Никогда не говори никогда»
Игорь Ларионов ответил, может ли он возглавить «Детройт».
– Можем ли мы когда-нибудь увидеть вас на посту главного тренера «Детройта»? Были ли у вас такие мысли?
– Вы знаете, есть такая фраза: «Никогда не говори никогда». Я в своей карьере много отдал «Детройту», Северной Америке в целом.
Сейчас мое дело передать это все молодым ребятам. Пока мыслей об НХЛ у меня нет, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
А так ему сейчас уже 63. Что-то я не слышал про тренерские дебюты в НХЛ после 65 лет.