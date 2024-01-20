Квартальнов о проблемах московского «Динамо» с составом: «У каждого свой ад. У них хватает мастеров»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с московским «Динамо» (1:4).

«Давайте так скажу – спецбригады. В большинстве мы вообще ничего не смогли сделать, а «Динамо» в таком уязвимом составе большинства смогло его реализовать, сделали этот гол. Мастера там сделали свое дело.

Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили, но мелочи – вбрасывания, большинство – меленькие вещи, которые все сделали. Наше ужасающее большинство... Ребята должны решать.

Обращали ли внимание своей команды на заметно ослабленный состав соперника? Ребят, вы знаете вот такое вам расскажу: у каждого свой ад. Они в ослабленном, но я же не буду говорить, что мы в ослабленном. Я никогда не говорю. У нас тоже есть потери. И мы не смотрим на это. Что нам надо было сказать? Давайте их добьем?

Любой может проиграть любому. При чем тут – этого нет, того нет? У «Динамо» хватает таких мастеров, которые могут решить и без них. Для чего тогда эта команда? У нас даже близко такого нет, чтобы говорить об этом. Нам-то точно это не надо. Чтобы мы еще и немного расслабились. Не то положение и не наш случай», – сказал тренер минского «Динамо». 

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1 комментарий
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Квартальнов мужик , а минчане молодцы! Благодарствую за игру .
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