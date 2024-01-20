Коди Ходжсон хочет вернуться в хоккей после 8-летней паузы. Экс-форвард клубов НХЛ подписал контракт с фармом «Нэшвилла»
Коди Ходжсон планирует возобновить карьеру после 8-летней паузы.
33-летний нападающий подписал пробный контракт с «Милуоки» – фарм-клубом «Нэшвилла».
В 2016 году Ходжсон объявил об уходе из хоккея. Позже стало известно, что у него была выявлена злокачественная гипертермия – редкое заболевание, которое приводит к мышечной ригидности.
В 2008 году Ходжсон был выбран под общим 10-м номером на драфте НХЛ «Ванкувером», в 2011 году доходил с командой до финала Кубка Стэнли.
Также игрок побеждал со сборной Канады на ЮЧМ-2008 и МЧМ-2009, став лучшим бомбардиром обоих турниров.
Всего в НХЛ Коди провел 328 матчей за «Кэнакс», «Баффало» и «Нэшвилл», набрав 142 (64+78) очка. В плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 12 играх.