Коди Ходжсон хочет вернуться в хоккей после 8-летней паузы. Экс-форвард клубов НХЛ подписал контракт с фармом «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл Ванкувер НХЛ молодежная сборная Канады АХЛ Милуоки Коди Ходжсон Здоровье Хоккей

Коди Ходжсон планирует возобновить карьеру после 8-летней паузы.

33-летний нападающий подписал пробный контракт с «Милуоки» – фарм-клубом «Нэшвилла».

В 2016 году Ходжсон объявил об уходе из хоккея. Позже стало известно, что у него была выявлена злокачественная гипертермия – редкое заболевание, которое приводит к мышечной ригидности. 

В 2008 году Ходжсон был выбран под общим 10-м номером на драфте НХЛ «Ванкувером», в 2011 году доходил с командой до финала Кубка Стэнли.

Также игрок побеждал со сборной Канады на ЮЧМ-2008 и МЧМ-2009, став лучшим бомбардиром обоих турниров. 

Всего в НХЛ Коди провел 328 матчей за «Кэнакс», «Баффало» и «Нэшвилл», набрав 142 (64+78) очка. В плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 12 играх. 

2 комментария
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Хм… страннное решение. Что тут скажешь, удачи.
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На ЧМ в Минске был, шесть голов даже забил, больше всех в команде, вроде бы..
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