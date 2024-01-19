Ротенберг о том, сыграют ли Демидов и Нугманов за СКА: «Я не могу лично смотреть все игры. Ребята – наше будущее, мы их развиваем»

Роман Ротенберг ответил, сыграет ли Иван Демидов за СКА.

– В СКА-1946 особенно зажигают и Амир Нугманов. Стоит ли их ждать в основе в оставшейся части регулярки?

– Мы следим за всеми. К сожалению, я физически не могу смотреть все игры лично, но у нас есть аналитики и видеообзоры.

Следим за всеми игроками нашей системы – и СКА-1946, и «Академия СКА-Юниор» из Красногорска.

Следим за всеми. Эти ребята – наше будущее, поэтому мы их развиваем.

У нас постоянный контакт со всеми тренерами. Огромное внимание уделяем их личному развитию. Рады, что ребята так развиваются.

Видим их стремление. Время покажет – может, кого-то из них увидим уже в следующем матче. Это не исключено, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.