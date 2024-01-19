Ротенберг о том, сыграют ли Демидов и Нугманов за СКА: «Я не могу лично смотреть все игры. Ребята – наше будущее, мы их развиваем»
Роман Ротенберг ответил, сыграет ли Иван Демидов за СКА.
– В СКА-1946 особенно зажигают Иван Демидов и Амир Нугманов. Стоит ли их ждать в основе в оставшейся части регулярки?
– Мы следим за всеми. К сожалению, я физически не могу смотреть все игры лично, но у нас есть аналитики и видеообзоры.
Следим за всеми игроками нашей системы – и СКА-1946, и «Академия СКА-Юниор» из Красногорска.
Следим за всеми. Эти ребята – наше будущее, поэтому мы их развиваем.
У нас постоянный контакт со всеми тренерами. Огромное внимание уделяем их личному развитию. Рады, что ребята так развиваются.
Видим их стремление. Время покажет – может, кого-то из них увидим уже в следующем матче. Это не исключено, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Но вот в Динамо Москва в ростере значится несколько молодых динамовцев 18,19,20 лет, и 2-3 человека из них в каждой игре попадает в игровой состав.
Кто-то регулярно, в том числе в топ-6, кто-то в боттом и третью пару защиты, но ребята ротируются, играют и прогрессируют.
Игорь Чернышов в рейтинге предстоящего драфта куда ниже Демидова, но он играет во 2-й тройке, выпускается в PP, забивает, а Демидов играет с ровесниками, а Мичков в Сочи.
Рома своих проспектов не смотрит, потому что они ему нужны лишь для понтов(((