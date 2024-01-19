Проскаут «Рейнджерс» просматривал Цыплакова из «Спартака». Форвард сделал передачу и нанес пять бросков в игре против «Авангарда»

Проскаут «Рейнджерс» оценивал игру Максима Цыплакова.

Европейский проскаут « » Шейн Моррисонн посетил матч между « » и «Авангардом» (1:3), просматривая игру форварда красно-белых .

Нападающий принял участие в голевой атаке команды, отметившись результативной передачей.

Цыплаков также получил показатель полезности «минус 1», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 16 минут и 21 секунду (1:03 – в большинстве).

Ранее сообщалось, что 12 клубов проявляют интерес к хоккеисту «Спартака».