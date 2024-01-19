Проскаут «Рейнджерс» просматривал Цыплакова из «Спартака». Форвард сделал передачу и нанес пять бросков в игре против «Авангарда»

Теги Спартак Рейнджерс НХЛ КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Проскаут «Рейнджерс» оценивал игру Максима Цыплакова.

Европейский проскаут «Рейнджерс» Шейн Моррисонн посетил матч между «Спартаком» и «Авангардом» (1:3), просматривая игру форварда красно-белых Максима Цыплакова.

Нападающий принял участие в голевой атаке команды, отметившись результативной передачей.

Цыплаков также получил показатель полезности «минус 1», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 16 минут и 21 секунду (1:03 – в большинстве).

Ранее сообщалось, что 12 клубов НХЛ проявляют интерес к хоккеисту «Спартака».

7 комментариев
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Ответ Андрей Белоусов
Максиму удачи в новом клубе! Шёл к цели долго, но не сдавался. А ситуация с НХЛ-это просто бред. То есть они запрещают нашим спортсменам выступать в других видах спорта, но ради повышения зрелищности своих лиг готовы на всё. Ну на самом деле, как так можно?
НХЛ – коммерческая лига, ей глубоко плевать на МОК, она от них никак не зависит.
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Лучше не надо, после Кравцова до сих пор осадок остался. Не думаю, что Цыплаков хотя бы уровня Кузьменко.
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Ответ Сергей Орлов
НХЛ – коммерческая лига, ей глубоко плевать на МОК, она от них никак не зависит.
Да в принципе в этом мире всё коммерческое. А деньги не пахнут
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Ответ Unnamed80
Лучше не надо, после Кравцова до сих пор осадок остался. Не думаю, что Цыплаков хотя бы уровня Кузьменко.
Причем тут Кузьменко… Цыплаков 190см. Силовой форвард. Или ты думаешь, что скауты только в топ-6 игроков ищут?
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