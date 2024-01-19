Проскаут «Рейнджерс» просматривал Цыплакова из «Спартака». Форвард сделал передачу и нанес пять бросков в игре против «Авангарда»
Проскаут «Рейнджерс» оценивал игру Максима Цыплакова.
Европейский проскаут «Рейнджерс» Шейн Моррисонн посетил матч между «Спартаком» и «Авангардом» (1:3), просматривая игру форварда красно-белых Максима Цыплакова.
Нападающий принял участие в голевой атаке команды, отметившись результативной передачей.
Цыплаков также получил показатель полезности «минус 1», нанес пять бросков по воротам и провел на льду 16 минут и 21 секунду (1:03 – в большинстве).
Ранее сообщалось, что 12 клубов НХЛ проявляют интерес к хоккеисту «Спартака».