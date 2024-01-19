Федоров о ЦСКА: «Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором находимся. Но это реальное положение дел. Ребята играли 5-7 лет подряд в плей-офф, длинные сезоны»

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Барысом».

ЦСКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата

«Нашу команду – с победой, болельщикам спасибо за поддержку. На третий период выходили, счет был 2:2.

В принципе неплохо играли, но удаления в первых двух периодах не способствовали лучшему ритму игры и тому, что мы умеем делать. Попросили ребят оставаться на поле и не удаляться. В третьем периоде забили важный гол, потом еще четвертый гол. Стало понятно, что есть какой-то контроль игры.

Еще раз парней с победой, важные два очка. Мы неудачно провели последние две игры, где-то не хватало эмоций, где-то характера. Но в этом матче было хорошее движение, вовремя забили в третьем периоде.

Каким бы ритмом мы не вошли в плей-офф, мы обязаны там быть. Сегодняшнее положение дел реальное, это все, на что мы наиграли.

Объяснять банальные, простые причины, что у наших ребят основных, которые играли 5-7 лет подряд в плей-офф и у которых были длинные сезоны… Против статистики не попрешь. На мой взгляд, это имеет под собой определенные моменты и причины. Тем не менее мы боремся, иногда и сами с собой.

Уверенность в этом составе у меня полная, нет никаких сомнений. Хотелось бы попасть в плей-офф скорее раньше, чем позже.

Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся. Но это реальное положение дел. Хотелось бы улучшить игру команды и психологию», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.