Федоров о ЦСКА: «Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором находимся. Но это реальное положение дел. Ребята играли 5-7 лет подряд в плей-офф, длинные сезоны»
Сергей Федоров прокомментировал победу над «Барысом».
ЦСКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ
«Нашу команду – с победой, болельщикам спасибо за поддержку. На третий период выходили, счет был 2:2.
В принципе неплохо играли, но удаления в первых двух периодах не способствовали лучшему ритму игры и тому, что мы умеем делать. Попросили ребят оставаться на поле и не удаляться. В третьем периоде забили важный гол, потом еще четвертый гол. Стало понятно, что есть какой-то контроль игры.
Еще раз парней с победой, важные два очка. Мы неудачно провели последние две игры, где-то не хватало эмоций, где-то характера. Но в этом матче было хорошее движение, вовремя забили в третьем периоде.
Каким бы ритмом мы не вошли в плей-офф, мы обязаны там быть. Сегодняшнее положение дел реальное, это все, на что мы наиграли.
Объяснять банальные, простые причины, что у наших ребят основных, которые играли 5-7 лет подряд в плей-офф и у которых были длинные сезоны… Против статистики не попрешь. На мой взгляд, это имеет под собой определенные моменты и причины. Тем не менее мы боремся, иногда и сами с собой.
Уверенность в этом составе у меня полная, нет никаких сомнений. Хотелось бы попасть в плей-офф скорее раньше, чем позже.
Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся. Но это реальное положение дел. Хотелось бы улучшить игру команды и психологию», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Хотя ЦСКА обычно сериями играет. Может, сейчас пойдет серия 3-4 победы подряд.
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есть банальное простое решение - плавное обновление состава, что мешало поработать в этом направлении?
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Уверенность в этом составе у меня полная, нет никаких сомнений.
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А что тогда оправдываетесь, Сергей Викторович?
Значит все путём, всё по плану, так и было задумано: на регулярку (и болельщиков) ложим болт, а играть начинаем в ПО?
Или таки потеряшки "С такой ситуацией в своей карьере и жизни я сталкиваюсь впервые, для меня это новая, белая страница, где сложно опираться на какой-то опыт")))
С 2018 постоянно в финале Гагарина.