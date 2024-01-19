Федоров о ЦСКА: «Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором находимся. Но это реальное положение дел. Ребята играли 5-7 лет подряд в плей-офф, длинные сезоны»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Барыс Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Барысом».

ЦСКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ

«Нашу команду – с победой, болельщикам спасибо за поддержку. На третий период выходили, счет был 2:2.

В принципе неплохо играли, но удаления в первых двух периодах не способствовали лучшему ритму игры и тому, что мы умеем делать. Попросили ребят оставаться на поле и не удаляться. В третьем периоде забили важный гол, потом еще четвертый гол. Стало понятно, что есть какой-то контроль игры.

Еще раз парней с победой, важные два очка. Мы неудачно провели последние две игры, где-то не хватало эмоций, где-то характера. Но в этом матче было хорошее движение, вовремя забили в третьем периоде.

Каким бы ритмом мы не вошли в плей-офф, мы обязаны там быть. Сегодняшнее положение дел реальное, это все, на что мы наиграли.

Объяснять банальные, простые причины, что у наших ребят основных, которые играли 5-7 лет подряд в плей-офф и у которых были длинные сезоны… Против статистики не попрешь. На мой взгляд, это имеет под собой определенные моменты и причины. Тем не менее мы боремся, иногда и сами с собой.

Уверенность в этом составе у меня полная, нет никаких сомнений. Хотелось бы попасть в плей-офф скорее раньше, чем позже.

Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся. Но это реальное положение дел. Хотелось бы улучшить игру команды и психологию», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

12 комментариев
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Здесь согласен с Фёдоровым.
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Ответ zho3716
Когда то надо выигрывать)
Если уж Барыс не обыгрывать, то кого вообще?..
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Я бы не сказал что цска был лучше барыса большая заслуга Гамзина подтаскивал ну и давал какую то уверенность команде.
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Когда то надо выигрывать)
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Торпедо проиграло последний матч, ЦСКА выиграл. Чувствую послезавтра будет наоборот. 🔄
Хотя ЦСКА обычно сериями играет. Может, сейчас пойдет серия 3-4 победы подряд.
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Был бы Федотов в воротах , ещё неизвестно, как бы закончился матч.
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Объяснять банальные, простые причины, что у наших ребят основных, которые играли 5-7 лет подряд в плей-офф и у которых были длинные сезоны…
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есть банальное простое решение - плавное обновление состава, что мешало поработать в этом направлении?
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Уверенность в этом составе у меня полная, нет никаких сомнений.
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А что тогда оправдываетесь, Сергей Викторович?
Значит все путём, всё по плану, так и было задумано: на регулярку (и болельщиков) ложим болт, а играть начинаем в ПО?
Или таки потеряшки "С такой ситуацией в своей карьере и жизни я сталкиваюсь впервые, для меня это новая, белая страница, где сложно опираться на какой-то опыт")))
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Ответ pizzatcarizza
Так у вас бюджет, как и у СКА, огромный был все это время. Странное оправдание если честно
Наелись. Побед в том числе.
С 2018 постоянно в финале Гагарина.
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