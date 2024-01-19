Заварухин про 0:3 от «Северстали»: «Автомобилист» проиграл в движении, соперник был быстрее. Мало моментов создали под воротами»

Теги Северсталь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин высказался о поражении от «Северстали».

«Автомобилист» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Проиграли в движении, соперник был быстрее. Имели хорошие моменты в первом периоде, не реализовали.

Проиграли матч во втором периоде, пропустили контратаку, неправильно оборонялись в зоне.

Мало моментов создали под воротами соперника, вратарь соперника сыграл хорошо, много бросков блокировали.

У нас был план играть первым номером, показывали ребятам, что соперник плотно садится на защитников, просили форвардов играть на синей линии, но в первом периоде это получалось, а потом надо было проще выводить шайбу из зоны.

Если соперник накрывает тебя, любые наработки не сработают», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

4 комментария
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Если честно, я бы хотел, чтобы Авто играл в хоккей, за счет которого Северсталь нас разорвала в клочья. Дело не в быстроте, а в философии. Есть хоккей с биццабороцца, вбросы, борьба в углах. А есть подобие советского хоккея-игра в пас в касание и вход почти без вбросов. Последние минуты над дубовым, на фоне Севы Автомобилистом просто глумились, несмотря на свист. Наши поэтому и разнервничались, от своего бессилия. В первом периоде уже все было видно, а во втором усугубилось. При всех наших удачных играх, с ЦСКА. Ак Барсом, Ладой, Трактором и пр.. наш потолок - вылет в первом раунде. А топтание на месте и путь вникуда виден именно с такими командами, как Сева, Торпедо.
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Беззубый хоккей показал =А=. К сожалению.
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Сегодня было продолжение матча с Адмиралом. Не смогли навязать свою игру. В прошлой встрече втянулись в вязкую игру, сегодня не смогли справиться со скоростью Северстали. Опять никакого обострения на чужом пятаке, броски издали. Северсталь полностью переиграла Автомобилист за счет резких коротких передач и быстрой сменой позиции игроками, автомобилисты за ними просто не успевали. Это стиль Северстали, неужели к этому не подготовились? В итоге это вылилось в конце встречи в ненужные эмоции, которых не было в самой игре. Не хотелось бы такого в ПО.
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широков дRтел комнатный выбрал молодого
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