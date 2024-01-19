Заварухин про 0:3 от «Северстали»: «Автомобилист» проиграл в движении, соперник был быстрее. Мало моментов создали под воротами»

Николай Заварухин высказался о поражении от «Северстали».

«Автомобилист» уступил со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата .

«Проиграли в движении, соперник был быстрее. Имели хорошие моменты в первом периоде, не реализовали.

Проиграли матч во втором периоде, пропустили контратаку, неправильно оборонялись в зоне.

Мало моментов создали под воротами соперника, вратарь соперника сыграл хорошо, много бросков блокировали.

У нас был план играть первым номером, показывали ребятам, что соперник плотно садится на защитников, просили форвардов играть на синей линии, но в первом периоде это получалось, а потом надо было проще выводить шайбу из зоны.

Если соперник накрывает тебя, любые наработки не сработают», – сказал главный тренер « » .