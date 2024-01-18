Козлов о большинстве «Салавата»: «Соперники перекрывают опасные направления, не пускают на пятак и блокируют броски. Просим сконцентрироваться на определенных вещах»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью».

« » выиграл со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Волевая победа, играли в наш хоккей, но позволили сопернику вернуться в игру.

Если учесть, что это четвертый матч через день на выезде, то ребята проявили характер, силу воли и взяли очень важные два очка.

– Можно ли сказать, что команда по-другому выглядит без и зависит от его наличия?

– Не сказал бы, что мы зависим. У нас каждый игрок выполняет свою функцию, свою роль. То, что нет Ливо, – мы играем по-другому.

Но на первую роль выходят другие ребята, которые становятся лидерами. Первая тройка хорошо выглядела, Сучков, Шаров, в принципе всех можно отметить.

– Как проводить матч все 60 минут ровно?

– В нашей ситуации, когда играешь четвертый матч на выезде, тяжело держать концентрацию, но мы должны это делать.

Нам надо находить эмоции и правильно играть эти встречи.

– Как вы хотите забивать в большинстве?

– Каждый соперник по-разному играют в меньшинстве. Здесь они перекрывают опасные направления в середине, не пускают на пятак и много блокируют бросков.

Поэтому мы просим ребят сконцентрироваться на определенных вещах в зависимости от того, как играет соперник, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .