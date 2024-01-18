Козлов о большинстве «Салавата»: «Соперники перекрывают опасные направления, не пускают на пятак и блокируют броски. Просим сконцентрироваться на определенных вещах»

Теги Салават Юлаев Сибирь Виктор Козлов КХЛ Джош Ливо Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Волевая победа, играли в наш хоккей, но позволили сопернику вернуться в игру.

Если учесть, что это четвертый матч через день на выезде, то ребята проявили характер, силу воли и взяли очень важные два очка.

– Можно ли сказать, что команда по-другому выглядит без Джоша Ливо и зависит от его наличия?

– Не сказал бы, что мы зависим. У нас каждый игрок выполняет свою функцию, свою роль. То, что нет Ливо, – мы играем по-другому.

Но на первую роль выходят другие ребята, которые становятся лидерами. Первая тройка хорошо выглядела, Сучков, Шаров, в принципе всех можно отметить.

– Как проводить матч все 60 минут ровно?

– В нашей ситуации, когда играешь четвертый матч на выезде, тяжело держать концентрацию, но мы должны это делать.

Нам надо находить эмоции и правильно играть эти встречи.

– Как вы хотите забивать в большинстве?

– Каждый соперник по-разному играют в меньшинстве. Здесь они перекрывают опасные направления в середине, не пускают на пятак и много блокируют бросков.

Поэтому мы просим ребят сконцентрироваться на определенных вещах в зависимости от того, как играет соперник, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

8 комментариев
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Ответ Ачиваков Марат
Плей офф не за горами, все силы и умение нужно направить на оттачивание большенства и точных бросков.
Как их оттачивать, они играют практически через день, раньше надо было оттачивать, теперь имеем, что имеем.
+3
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+3
Как вы хотите забивать в большинстве?
Козлов: В чём?
+1
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Плей офф не за горами, все силы и умение нужно направить на оттачивание большенства и точных бросков.
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ни какое большинство на пятачке никого нет и стоят не собираются тоскают и тоскают без бросков
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Наконец забили в большинстве
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вопрос: а как по другому играть в меньшинстве?
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Чет Витя ты всех за дураков считаешь?.В зону то войти не можете,че там перекрывать и сто блокировать.Хуже вас в большинстве ни кто не играет.Очередное прикрытие Кольцова.
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Ответ RusSh
Как их оттачивать, они играют практически через день, раньше надо было оттачивать, теперь имеем, что имеем.
Так вот в играх и нужно. Пока есть время, необходимо наигрывать новые комбинации, каждый матч - это как новый спаринг партнёр, еще не поздно, все должно получится.
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