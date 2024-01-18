«Нефтехимик» победил «Динамо», став единолично 8-м на Востоке. Долганов отразил 49 бросков, из них 23 – в третьем периоде

«Нефтехимик» завершил победную серию «Динамо» в КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева победила со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионат .

Таким образом, завершилась победная серия бело-голубых, которая составила пять игр.

Вратарь « » отразил 49 из 50 бросков соперника.

23 из 23 бросков голкипер парировал в третьем периоде, в котором « » перебросало оппонента со счетом 23:3.

«Нефтехимик» единолично расположился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции – 53 очка в 54 матчах.

Команда опередила « », с которой вычли четыре очка из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров, но у сибиряков есть игра в запасе (53) при 51 балле в активе.