«Нефтехимик» победил «Динамо», став единолично 8-м на Востоке. Долганов отразил 49 бросков, из них 23 – в третьем периоде

Теги Сибирь Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Динамо Филипп Долганов Хоккей

«Нефтехимик» завершил победную серию «Динамо» в КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева победила со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионат КХЛ.

Таким образом, завершилась победная серия бело-голубых, которая составила пять игр.

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил 49 из 50 бросков соперника.

23 из 23 бросков голкипер парировал в третьем периоде, в котором «Динамо» перебросало оппонента со счетом 23:3.

«Нефтехимик» единолично расположился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции – 53 очка в 54 матчах.

Команда опередила «Сибирь», с которой вычли четыре очка из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров, но у сибиряков есть игра в запасе (53) при 51 балле в активе.

16 комментариев
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Фартожопый соперник оказался сегодня у нас,все штанги, перекладины, борта обстучали. Но с другой стороны,уж лучше сейчас, чем в играх на вылет. А если и там такая реализация будет,то быстрый отпуск случиться может. К Моторыгину вопросов нет, обе шайбы не на его совести.
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Нефтехимику откровенно повезло, столько моментов у Динамо было
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Отлично отыграл в воротах вратарь Нефтехимика не дав победить Динамовцам !
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Вся команда билась за победу не жалея себя. Долганов просто кудесник.
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Приятно смотреть за работой Олега Леонтьева в Нефтехимике, желаю попасть в плей-офф.
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действительно хороший вратарь это пол команды, лучший👍💯
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Повезло сегодня НХ, 5 или 6 раз шайба попадала в каркас ворот, да и Филипп был бесподобен!
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Ответ Валерий Сергеевич
Очень странно, что у НХ нет удалений! Хоккей контактный вид спорта, это не фигурное катание!
Так-то да. Более странно,что Сибири штраф подоспел,одно к одному. Неужели снова татары дань требуют и возьмут её местом в плей-офф? Казань Тольятти разбила. Подозрительно,не иначе.
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Очень странно, что у НХ нет удалений! Хоккей контактный вид спорта, это не фигурное катание!
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леонтьева в ак барс,билла в нефтехимик,
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Динамо.....спотыкнулось,...об НХ
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День снеговика прошел успешно)
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Динамо в некоторых моментах недоработало.
Нефтехимик провел отличную, грамотную игру, строго в обороне, не удаляясь, ну и без везения не обошлось.
Потеряли 2 очка, но такие матчи нужны, чтоб не расслабляться и прогрессировать.
В игре 5 на 5 Динамо не лучше многих.
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Ответ Огюст
Отлично отыграл в воротах вратарь Нефтехимика не дав победить Динамовцам !
Филипп Красава!
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Ответ Volzhanin - 34
Так-то да. Более странно,что Сибири штраф подоспел,одно к одному. Неужели снова татары дань требуют и возьмут её местом в плей-офф? Казань Тольятти разбила. Подозрительно,не иначе.
Штраф Сибири тоже Нефтехимик организовал?
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