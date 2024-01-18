«Нефтехимик» победил «Динамо», став единолично 8-м на Востоке. Долганов отразил 49 бросков, из них 23 – в третьем периоде
«Нефтехимик» завершил победную серию «Динамо» в КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева победила со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионат КХЛ.
Таким образом, завершилась победная серия бело-голубых, которая составила пять игр.
Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил 49 из 50 бросков соперника.
23 из 23 бросков голкипер парировал в третьем периоде, в котором «Динамо» перебросало оппонента со счетом 23:3.
«Нефтехимик» единолично расположился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции – 53 очка в 54 матчах.
Команда опередила «Сибирь», с которой вычли четыре очка из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров, но у сибиряков есть игра в запасе (53) при 51 балле в активе.
Нефтехимик провел отличную, грамотную игру, строго в обороне, не удаляясь, ну и без везения не обошлось.
Потеряли 2 очка, но такие матчи нужны, чтоб не расслабляться и прогрессировать.
В игре 5 на 5 Динамо не лучше многих.