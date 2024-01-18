Тренер «Нефтехимика» о снятии очков с «Сибири»: «Надо помягче, можно было по-другому решить. Мы не хлопали в ладоши от радости – знаем, как тяжело даются победы»

Теги Сибирь Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Чемпионат.com Хоккей

Олег Леонтьев высказался о решении КХЛ снять очки с «Сибири».

КХЛ вычла четыре очка у «Сибири» из-за нарушения регламента в отношении лимита на легионеров.

«Вчера у нас как обычно вечером было собрание. Когда я зашел в зал, то услышал такое гудение, а я еще не знал про эту информацию.

Мне помощники рассказали, что так и так. Первая мысль была, и это лично мое мнение: я уважаю решение КХЛ, но к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше.

Согласно правилам и регламенту – да, поступили правильно. Но по-человечески надо каждый вопрос рассматривать отдельно.

Я считаю, что можно было решить вопрос по-другому. Мы не хлопали от радости в ладоши из-за того, что у «Сибири» забрали четыре очка.

Мы уважаем болельщиков и все команды, знаем, как тяжело даются победы. И «Сибири» в том числе. Вот такое мое мнение», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

6 комментариев
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Леонтьев молодец и тренер хороший , и человек порядочный
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С точки зрения игроков, может быть и правда не самое справедливое наказание, а вот ответственные, к сожалению, отделались лёгким испугом.
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"На вопросы надо смотреть шире". Главная проблема России. Одних в тюрьму, другим штраф. Закон есть закон. Зачем он тогда нужен? Я с пониманием к игрокам, которые кровь и пот проливают на льду. Вопрос к руководителям и законописцам. С другой стороны, хорошо на Родине, договориться можно.......
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Ответ marshal .masha
Леонтьев молодец и тренер хороший , и человек порядочный
Сразу крылья выросли!
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Ответ marshal .masha
Леонтьев молодец и тренер хороший , и человек порядочный
у него на лице написано,что он порядочный человек,удачи ему и команде!)
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Ответ Иван Шадрин
"На вопросы надо смотреть шире". Главная проблема России. Одних в тюрьму, другим штраф. Закон есть закон. Зачем он тогда нужен? Я с пониманием к игрокам, которые кровь и пот проливают на льду. Вопрос к руководителям и законописцам. С другой стороны, хорошо на Родине, договориться можно.......
Вопрос же в игроке с российским паспортом, родившимся в России. Там со спортивным гражданством вопросы, но ведь и система проверки КХЛ сама не сработала, посчитав его своим.

Короче, я тоже за то, чтобы соблюдался принцип "закон есть закон", но в юриспруденции есть понятия духа закона и буквы закона. Я за соблюдение духа закона прежде всего.

И в данном случае я с нашим тренером - можно было рассмотреть другие варианты наказаний.
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