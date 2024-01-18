Тренер «Нефтехимика» о снятии очков с «Сибири»: «Надо помягче, можно было по-другому решить. Мы не хлопали в ладоши от радости – знаем, как тяжело даются победы»

Олег Леонтьев высказался о решении КХЛ снять очки с «Сибири».

КХЛ вычла четыре очка у «Сибири» из-за нарушения регламента в отношении лимита на легионеров.

«Вчера у нас как обычно вечером было собрание. Когда я зашел в зал, то услышал такое гудение, а я еще не знал про эту информацию.

Мне помощники рассказали, что так и так. Первая мысль была, и это лично мое мнение: я уважаю решение КХЛ, но к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше.

Согласно правилам и регламенту – да, поступили правильно. Но по-человечески надо каждый вопрос рассматривать отдельно.

Я считаю, что можно было решить вопрос по-другому. Мы не хлопали от радости в ладоши из-за того, что у «Сибири» забрали четыре очка.

Мы уважаем болельщиков и все команды, знаем, как тяжело даются победы. И «Сибири» в том числе. Вот такое мое мнение», – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала