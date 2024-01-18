Рябыкин о победе над «Торпедо»: «Витязь» доминировал почти весь матч. Если бы была возможность заменить 8 человек в составе, как СКА, я бы воспользовался»
Дмитрий Рябыкин заявил, что «Витязь» почти доминировал в игре против «Торпедо».
«Витязь» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Очень хорошая командная победа.
Здорово выстояли, особенно в меньшинстве на последних минутах. Особенно «3 на 5». Это был ключевой момент. Игра понравилась, почти весь матч мы доминировали.
– В середине третьего периода вы метались по скамейке, как лев. Чувствовали, что это ключевой момент, и команде нужны эти эмоции?
– Это был ключевой момент.
Если я буду стоять молчать и не подсказывать ребятам, подбадривая их, не получится ничего хорошего. Моя задача – доставать из каждого хоккеиста максимум. Это моя работа.
– Это ваш второй матч против «Торпедо» в сезоне. Вы узнали эту команду, или она играла в другой хоккей?
– У нас они играли так же. Просто тогда «Торпедо» забило быстрые голы. Мы знаем, как активно и очень агрессивно играет эта команда. И были к такой игре готовы.
– После матча со «Спартаком» вы сказали, что у вас половина команды «выпала», и зацепиться было не за что, кроме игры в неравных составах. При этом отсутствовал только Яровой.
– Если бы у меня была возможность заменить человек 8, как это может сделать СКА, я бы ей воспользовался.
Вчера у нас был серьезный разговор с командой. Показали ребятам ошибки и просто поговорили. Думаю, ребята сделали правильные выводы, – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.