«Ак Барс» забил 5 голов за матч впервые за два месяца. Журналист Хайруллин написал, что Билялетдинов развязал руки игрокам и попросил больше созидать

«Ак Барс» забросил пять шайб за матч впервые за два месяца.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила «Ладу» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе первого периода при счете 0:0 журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин написал: «Сегодня «Ак Барс» играет комбинационно. Что случилось-то? Говорят, что Билялетдинов развязал руки игрокам, попросил играть не так строго и больше созидать, действовать в пас».

До этого «Ак Барс» забил три гола в четырех матчах.

В прошлый раз клуб из Татарстана забивал пять голов за игру 4 ноября 2023 года в матче против «Барыса» (5:3).

«Ак Барс» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 62 балла в 52 играх.