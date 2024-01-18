«Ак Барс» забил 5 голов за матч впервые за два месяца. Журналист Хайруллин написал, что Билялетдинов развязал руки игрокам и попросил больше созидать

Теги Ак Барс Лада Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» забросил пять шайб за матч впервые за два месяца.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила «Ладу» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе первого периода при счете 0:0 журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин написал: «Сегодня «Ак Барс» играет комбинационно. Что случилось-то? Говорят, что Билялетдинов развязал руки игрокам, попросил играть не так строго и больше созидать, действовать в пас».

До этого «Ак Барс» забил три гола в четырех матчах.

В прошлый раз клуб из Татарстана забивал пять голов за игру 4 ноября 2023 года в матче против «Барыса» (5:3).

«Ак Барс» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 62 балла в 52 играх.

10 комментариев
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Ответ Direct free kick
Никогда не нравился Хайдарыч, однако то как его сейчас мочат это перебор. Все эти хайрулины, никиты п. разбираются в хоккее как Наталья Кларк, а самомнение как у Собчачки
сколько помню его всегда критикуют. а он всегда на высоте👍
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Ключевое тут - «говорят» ))) Будто все предыдущие матчи он им запрещал играть в пас ) Ну Хайруллин же. Больше, чем собрать все немыслимые слухи, у него компетенции не хватает )))))
+4
-2
+2
Ответ barsik94
Мне кст тоже так показалось, когда пошли комбинации)
Никогда не нравился Хайдарыч, однако то как его сейчас мочат это перебор. Все эти хайрулины, никиты п. разбираются в хоккее как Наталья Кларк, а самомнение как у Собчачки
+7
-6
+1
Есть информация о чем браташ попросил? Причмокивать?
+1
-1
0
А сковывал кто?=)
+3
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0
Ответ татарин Казанский
сколько помню его всегда критикуют. а он всегда на высоте👍
🤝👍
+3
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