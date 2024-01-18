Алмаз Гарифуллин возглавил департамент хоккейных проектов КХЛ.

«Известный функционер и хоккеист Алмаз Гарифуллин стал руководителем департамента хоккейных проектов КХЛ.

В новой стратегии КХЛ заложено совершенствование и развитие хоккейного продукта, Гарифуллин, имеющий богатый игровой и управленческий опыт, будет принимать участие в заседаниях рабочих групп по различным хоккейным вопросам, руководить разработкой и реализацией проектов лиги, курировать проекты и инициативы, направленные на развитие аналитических продуктов для клубов и болельщиков», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Большую часть игровой карьеры Гарифуллин провел в «Ак Барсе», с которым в 1998 году стал чемпионом России.

С 2013 по 2023 год он работал в спортивном блоке ЦСКА, с которым трижды завоевывал Кубок Гагарина и пять раз становился чемпионом России.

