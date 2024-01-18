«Нью-Джерси» проиграл 4 из 5 последних матчей и идет 6-м в зоне Wild Card

Теги Нью-Джерси НХЛ Хоккей

«Нью-Джерси» уступил «Монреалю» (2:3) в чемпионате НХЛ.

«Девилс» проиграли 4 из 5 последних матчей и после 42 игр с 47 очками занимают предпоследнее, 7-е место в Столичном дивизионе. 

В зоне Wild Card клуб находится на 6-й позиции, отставая от идущей второй «Тампы» лишь на 2 очка при двух матчах в запасе.

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5 комментариев
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Состав Девилз сейчас слишком далек от оптимального, только потеря лидера атаки Джека Хьюза многого стоит

в защите давно нет Хэмилтона и сейчас выбыл Зигенталер

на воротах все последние игры доверяют номинально третьему вратарю Доусу, пока как бы "основной" Ванечек готовится на обмен, а Шмид окончательно пропал с радаров в новом сезоне
видимо ждет повторения серии против Рейнджерс в плей-офф и больше ни с кем не может играть
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Когда хороший, но совсем не уровня Даути, Пьетранджело и Хедмана защитник Д.Хэмилтон получает 9 миллионный контракт, а самую большую зарплату (8,8 млн) среди нападающих получает Тимо Майер, и еще 6 млн. вы даете О.Палату (которому в Тампе платили 3,2 млн.), то значит, что ваш офис выбрал неправильную стратегию развития и вы неразумно разбрасываетесь деньгами. Всё это неизбежно (и очень скоро) даст свои результаты и ударит по вам же.
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А Монреаль выиграл две игры в основное время впервые в сезоне, если не ошибаюсь, да еще и молодежь вся забила ) Руа с первой шайбой!
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Решающие матчи впереди. Дали фору. В феврале придется много и много работать. Но парни справятся.
Let’s go Devils!
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Ответ Kirill HG
Состав Девилз сейчас слишком далек от оптимального, только потеря лидера атаки Джека Хьюза многого стоит в защите давно нет Хэмилтона и сейчас выбыл Зигенталер на воротах все последние игры доверяют номинально третьему вратарю Доусу, пока как бы "основной" Ванечек готовится на обмен, а Шмид окончательно пропал с радаров в новом сезоне видимо ждет повторения серии против Рейнджерс в плей-офф и больше ни с кем не может играть
все правильно, если у тебя "основной" вратарь Ванечек, то о плофе лучше не думать даже
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