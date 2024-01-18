«Нью-Джерси» проиграл 4 из 5 последних матчей и идет 6-м в зоне Wild Card

« » уступил «Монреалю» (2:3) в чемпионате .

«Девилс» проиграли 4 из 5 последних матчей и после 42 игр с 47 очками занимают предпоследнее, 7-е место в Столичном дивизионе.

В зоне Wild Card клуб находится на 6-й позиции, отставая от идущей второй «Тампы» лишь на 2 очка при двух матчах в запасе.