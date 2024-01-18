Юрчо о 4:1 с ЦСКА: «Горжусь победой «Авангарда», но нужно лучше действовать все 60 минут» 

Томаш Юрчо оценил победу над ЦСКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Классная атмосфера в Омске, мне нравится, что здесь такой крутой подъем трибун и зрители близко ко льду. Чувствуется эта живая обстановка.

Здорово, что мы нашли путь к победе, хотя не весь матч играли лучшим образом. Но великолепно действовал наш вратарь, мы забросили важные шайбы, и я горжусь нашей победой.

Мне кажется, что изменил стратегию во втором периоде, они стали применять мощный форчекинг, прессинговать в нашей зоне активно, создавать моменты. По большому счету нам не нашлось, чем ответить. Нам нужно лучше действовать все 60 минут», – сказал нападающий « ».