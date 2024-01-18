Юрчо о 4:1 с ЦСКА: «Горжусь победой «Авангарда», но нужно лучше действовать все 60 минут» 

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Томаш Юрчо Хоккей

Томаш Юрчо оценил победу над ЦСКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Классная атмосфера в Омске, мне нравится, что здесь такой крутой подъем трибун и зрители близко ко льду. Чувствуется эта живая обстановка. 

Здорово, что мы нашли путь к победе, хотя не весь матч играли лучшим образом. Но великолепно действовал наш вратарь, мы забросили важные шайбы, и я горжусь нашей победой. 

Мне кажется, что ЦСКА изменил стратегию во втором периоде, они стали применять мощный форчекинг, прессинговать в нашей зоне активно, создавать моменты. По большому счету нам не нашлось, чем ответить. Нам нужно лучше действовать все 60 минут», – сказал нападающий «Авангарда».

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7 комментариев
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правильно сказал, это все видели, и это вопрос к тренерскому штабу,мало слов,надо тренировать игру под давлением.
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Юрчо пока хорош. Иногда выдает такие передачи, которых не ждут партнёры.
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Ответ Александр Маслов
правильно сказал, это все видели, и это вопрос к тренерскому штабу,мало слов,надо тренировать игру под давлением.
под давлением тяжело играть любой команде. Другой вопрос что это очень энергозатратно. Отдав все силы во втором периоде, ЦСКА не хватило на третий.
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Ответ Евгений Ширинкин
под давлением тяжело играть любой команде. Другой вопрос что это очень энергозатратно. Отдав все силы во втором периоде, ЦСКА не хватило на третий.
А Авангарду хватило сил на 2 броска, один из них в пустые ворота, с неудобной руки, из своей зоны.
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за то Телегин вместо того чтобы вывести шайбу из своей зоны дважды забрасывал в свою зону и за это ЦСКА чуть было не наказали АВУ за это . Телегу надо гнать их команды
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Ответ Ыжык
А Авангарду хватило сил на 2 броска, один из них в пустые ворота, с неудобной руки, из своей зоны.
ну так это самое главное, в конце и в пустые!!!
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Ответ Олег Бандуил
ну так это самое главное, в конце и в пустые!!!
Так речь о силах.
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