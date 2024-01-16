Роман Ротенберг: «У нас программа развития юных игроков ничуть не хуже, чем в США, Швеции, Финляндии. Мы даже лучше! В СКА все играют по одной системе»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями о внимании к развитию детского хоккея.

– Случайно ли то, что первым в списке лучших бомбардиров МХЛ идет Никита Сураев (23+27) из «СКА-Юниор»? А ведь команда только в этом сезоне вступила в Молодежную хоккейную лигу.

– Конечно же, никакой случайности тут нет. Мы очень много внимания уделяем развитию детского хоккея. А ведь развитие юного хоккеиста начинается, когда он делает первые шаги по льду. Как его учат кататься? Какая техника? Кто этим занимается?

Мы начинаем с самых азов. И очень важно обучить детишек правильно, чтобы они были эмоционально заряжены на развитие. Работает вся наша система, куда входит академия СКА, все наши школы в Санкт-Петербурге, где мы уделяем внимание каждому хоккеисту. А это ведь огромная работа! Мы мониторим каждую тренировку, работа идет круглосуточно.

Есть программа «Красная Машина Юниор», одноименная школа. В свое время мы написали целую программу, выпустили книги, запустили видеоуроки в интернете.

Мы работаем на уровне современных хоккейных стран. У нас программа развития юных игроков ничуть не хуже, чем в США, Швеции, Финляндии.

Мы даже лучше! И это все мы переносим из теории на практику. Вот как в школе есть азбука – так и мы эти хоккейные буквари уже написали.

Но самое сложное – внедрить это в дело. Для этого нужны хорошие тренеры. И мы работаем над развитием тренеров, педантично их обучаем.

Вот вы сказали о команде «СКА-Юниор» в Красногорске. Там играют ребята 2006-2007 годов рождения. Взлет Сураева неслучаен. Это вопрос того, какой хоккей проповедует команда. Атакующий, яркий, с контролем шайбы. Мы прививаем это, начиная с детских школ, продолжая с молодежными командами, клубами ВХЛ – все играем по одной системе. Это одинаковый подход.

Понятно, что тренеры вносят свои коррективы в игру, есть персональный почерк у каждой команды. Они определяют детали и нюансы.

Но если в целом, то во главе угла должна стоять система СКА, а под нее уже подбираются тренеры. А не наоборот, когда тренер сам диктует, как играть.

Мы совместно все обсуждаем, и у нас есть система. Под нее мы подбираем тренеров, которые хотят работать, играть с шайбой, в комбинационный хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

38 комментариев
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Хотел что то написать и понял,что даже слов то не хватает-прям вот теряешься от такой слепой самоувереннсти в то что он говорит
+32
0
+32
Ну вот зачем врать то!!!
СКА Юниор - это тупо СКА Варяги парни из СКА Стрельна 2006, которых воспитала не система СКА, а тренер Валера Афанасьев и кошельки родителей. Афанасьева потихонечку слили, а сейчас он плодотворно работает в системе Динамо СПб.
Лжецы и лицемеры в российском хоккее управляют. Канаду опередим 😀😀😀 чем лживыми выступлениями?
15 лет на Ждановке в СДЮШОР СКА тренируются по методичкам Ишматова. Что старшие года, что младшие, заходишь на тренировку и разницы нет. А хоккей далеко вперед ушел давно.
+27
0
+27
Ответ Антон Некрасов
а чем лучше то ? даже ? лучше , тем ,что в этом ненавистном многим Ска играют по системе, про которую системный тренер сказать ничего не может ?! молчал бы лучше
Как в старом анекдоте.
— Чем лучше программа развития юных игроков?
— Чем в США, Швеции и Финляндии!
+23
0
+23
а чем лучше то ? даже ? лучше , тем ,что в этом ненавистном многим Ска играют по системе, про которую системный тренер сказать ничего не может ?! молчал бы лучше
+19
0
+19
🤡
+18
-3
+15
Ответ Антон Некрасов
а чем лучше то ? даже ? лучше , тем ,что в этом ненавистном многим Ска играют по системе, про которую системный тренер сказать ничего не может ?! молчал бы лучше
система СКА проста - утащить игроков из других клубов
+5
0
+5
Ответ Ilia Tikhonov
Хотел что то написать и понял,что даже слов то не хватает-прям вот теряешься от такой слепой самоувереннсти в то что он говорит
Так на это и упор, чтобы мы все только руками разводили. Слов тут не подобрать
+4
0
+4
Кто из журналистов опять ответил на его звонок?
+4
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+4
обладатель редкого дара,
молоть чепуху
+4
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Держите наркомана!!!
+4
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Кто из воспитанников СКА проявляет себя в НХЛ последнее время?
+4
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+4
Рвотенберг
+3
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+3
Ответ #31
Ну вот зачем врать то!!! СКА Юниор - это тупо СКА Варяги парни из СКА Стрельна 2006, которых воспитала не система СКА, а тренер Валера Афанасьев и кошельки родителей. Афанасьева потихонечку слили, а сейчас он плодотворно работает в системе Динамо СПб. Лжецы и лицемеры в российском хоккее управляют. Канаду опередим 😀😀😀 чем лживыми выступлениями? 15 лет на Ждановке в СДЮШОР СКА тренируются по методичкам Ишматова. Что старшие года, что младшие, заходишь на тренировку и разницы нет. А хоккей далеко вперед ушел давно.
Ну не зря Рома написал. Так бы и жили в неведении, что в системе творится...
+2
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- Чем не хуже?
- Ничем!
+2
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Чувствуете,чувствуете... Чем это пахнет в воздухе? Это запах системы.
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Да что там СКА ?!!! Страна по системе Ромы работает
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Просто нет сил писать комментарии
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отберите у него микрофон. даже мне стыдно.
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Некий учёный Дробышевский утверждает, что в России нет корреляции между интеллектом и богатством. Точнее даже некоторая обратная корреляция.
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Отберите уже у него смартфон
Он уже сам от аккаунта матч тв постит то,что постит
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"Мы начинаем с самых азов" Оно и видно, из клуба зрителей "800 матчей" сразу в ГТ топ клуба КХЛ и сразу писать буквари и внедрять системы. А может все таки с азов начать, и подготовить самому хоть одного своего игрока для основы
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те кто учился и уехал в НХЛ говорят другое
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Роман Борисович, удачи и успехов вам от всех комментаторов со спорт ру! Вы чуткий лидер, опора, дальновидный специалист, полководец, правда за вами и за все нашей необъятной страной!! !
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Жаль, конечно, что стендап потерял звезду, зато СКА приобрел тренера! С большой буквы Р.
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Катки Третьяка + система СКА = сила
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Ответ Bangal88
Кто из журналистов опять ответил на его звонок?
это очень смешно, спасибо, подняли настроение)
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По системе ротенберга
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Когда Ротенберг даёт интервью то у него всегда получается стендап!))))
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Жалко Романа. Диагноз известен , но врачи бояться говорить правду . Надо написать ветеранам письмо . Может пошлют поднимать целину или строить бам , хотя и кукуруза тоже подойдет .
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Рома может хороший менеджер, но никак не тренер. набрать в команду хороших игроков и хороших тренеров это удел менеджера. сомневаюсь что эти буквари и методички он сам писал. но дело менеджера тихое, а он из каждого угла вещает
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