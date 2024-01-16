Роман Ротенберг: «У нас программа развития юных игроков ничуть не хуже, чем в США, Швеции, Финляндии. Мы даже лучше! В СКА все играют по одной системе»

Роман Ротенберг поделился мыслями о внимании к развитию детского хоккея.

– Случайно ли то, что первым в списке лучших бомбардиров МХЛ идет Никита Сураев (23+27) из «СКА-Юниор»? А ведь команда только в этом сезоне вступила в Молодежную хоккейную лигу.

– Конечно же, никакой случайности тут нет. Мы очень много внимания уделяем развитию детского хоккея. А ведь развитие юного хоккеиста начинается, когда он делает первые шаги по льду. Как его учат кататься? Какая техника? Кто этим занимается?

Мы начинаем с самых азов. И очень важно обучить детишек правильно, чтобы они были эмоционально заряжены на развитие. Работает вся наша система, куда входит академия СКА, все наши школы в Санкт-Петербурге, где мы уделяем внимание каждому хоккеисту. А это ведь огромная работа! Мы мониторим каждую тренировку, работа идет круглосуточно.

Есть программа «Красная Машина Юниор», одноименная школа. В свое время мы написали целую программу, выпустили книги, запустили видеоуроки в интернете.

Мы работаем на уровне современных хоккейных стран. У нас программа развития юных игроков ничуть не хуже, чем в США, Швеции, Финляндии.

Мы даже лучше! И это все мы переносим из теории на практику. Вот как в школе есть азбука – так и мы эти хоккейные буквари уже написали.

Но самое сложное – внедрить это в дело. Для этого нужны хорошие тренеры. И мы работаем над развитием тренеров, педантично их обучаем.

Вот вы сказали о команде «СКА-Юниор» в Красногорске. Там играют ребята 2006-2007 годов рождения. Взлет Сураева неслучаен. Это вопрос того, какой хоккей проповедует команда. Атакующий, яркий, с контролем шайбы. Мы прививаем это, начиная с детских школ, продолжая с молодежными командами, клубами ВХЛ – все играем по одной системе. Это одинаковый подход.

Понятно, что тренеры вносят свои коррективы в игру, есть персональный почерк у каждой команды. Они определяют детали и нюансы.

Но если в целом, то во главе угла должна стоять система СКА, а под нее уже подбираются тренеры. А не наоборот, когда тренер сам диктует, как играть.

Мы совместно все обсуждаем, и у нас есть система. Под нее мы подбираем тренеров, которые хотят работать, играть с шайбой, в комбинационный хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.