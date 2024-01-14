Филадельфия – Колорадо где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 20 января
В субботу, 20 января, сыграют Филадельфия и Колорадо в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Wells Fargo Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Филадельфия – Колорадо
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.