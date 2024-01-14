Ковальчук про 6 поражений подряд «Спартака»: «Надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться. Если каждый будет делать то, что он умеет, начнутся победы»
Илья Ковальчук высказался о серии поражений «Спартака».
Красно-белые уступили «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение подряд для команды.
– Шестое поражение подряд. Как оцениваете обстановку в команде?
– Надо покопаться в себе, посмотреть видео, что мы делаем неправильно и выходить всем вместе из этой ситуации.
– Как разряжаете обстановку, чтобы не было негатива?
– Тяжело, чтобы не было негатива, когда проигрываешь.
Самое главное – надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться, не тыкать ни на кого пальцем.
Если каждый будет чуть-чуть делать то, что он умеет, то начнутся победы, – передает слова нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.
Йозе решил разваливать команды, через проталкивание своих дружбанцов на посты главных тренеров))) Слава богу таких у него хватает, Зубовы Корешковы, Шафрановы, Лещевы и тд и тп
Чего им скамейку СКА полировать- пущай несут добро в клубы)))
Но может конечно я ошибаюсь, и этот спад связан не только с его приходом.
Удачи команде, добротный и главное весёлый хоккей показывали, интересно было их смотреть когда попадались в эфире.