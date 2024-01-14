Ковальчук про 6 поражений подряд «Спартака»: «Надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться. Если каждый будет делать то, что он умеет, начнутся победы»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о серии поражений «Спартака».

Красно-белые уступили «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение подряд для команды.

– Шестое поражение подряд. Как оцениваете обстановку в команде?

– Надо покопаться в себе, посмотреть видео, что мы делаем неправильно и выходить всем вместе из этой ситуации.

– Как разряжаете обстановку, чтобы не было негатива?

– Тяжело, чтобы не было негатива, когда проигрываешь.

Самое главное – надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться, не тыкать ни на кого пальцем.

Если каждый будет чуть-чуть делать то, что он умеет, то начнутся победы, – передает слова нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

21 комментарий
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Илья, поражения начались после твоего прихода. Смотри в зеркало и вали из команды.
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Ага, давай, Илюша, в зеркало посмотри, в себе покопайся, вспомни, как лучшие годы в России ты отдал Питеру и вернись туда!
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Баблочук посмотрел в зеркало, там отразились халявные 15 млн.руб.
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Скоро ждем с хипстерской бородкой , в очечках и костюмчике на лавке Спартака))
Йозе решил разваливать команды, через проталкивание своих дружбанцов на посты главных тренеров))) Слава богу таких у него хватает, Зубовы Корешковы, Шафрановы, Лещевы и тд и тп
Чего им скамейку СКА полировать- пущай несут добро в клубы)))
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А еще не мешало бы спросить с "эффективных" менеджеров, которые ведут Спартак к победам. Фамилии в студию, конкретно по принятию решения ввести в сыгранную команду 40-летнего шоу-игрока .
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До тебя все делали всё что умели и выигрывали , так что посмотреть лучше на себя в зеркало и сказать черт побери я занимаю место молодого парня и мне пора завязывать мешать играть команде
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Ответ Операция Ы
Баблочук посмотрел в зеркало, там отразились халявные 15 млн.руб.
Для него это копейки . По некоторым данным ( у нас же всё засекречено ) , играя за "народное достояние " получал 15 мин. $ , являясь самым высокооплачиваемым хоккеистом мира !
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"Как убивали Спартак"
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Илюше не мешало бы еще бревно в своем глазу увидеть в зеркале))
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Как взяли Ковалчака, так сразу Спартак стал сливать. Совпадение? Не думаю.
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Он сегодня выход 1х1 запорол т.к не успел просто за шайбой да и в целом он очееень медленный
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Непонятный пиар ход Спартака, или это наглядный пример что у нас не чемпионат Чехии, и тут непрокатят заслуженные хоккеисты на пенсии.
Но может конечно я ошибаюсь, и этот спад связан не только с его приходом.
Удачи команде, добротный и главное весёлый хоккей показывали, интересно было их смотреть когда попадались в эфире.
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Какой же токсичный тип Илюша💩
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Ответ _Абырвалг_
Для него это копейки . По некоторым данным ( у нас же всё засекречено ) , играя за "народное достояние " получал 15 мин. $ , являясь самым высокооплачиваемым хоккеистом мира !
Ну для якоря на пятом десятке пенсия по 5 млн.руб. в месяц думаю не копейки)
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