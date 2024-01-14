Ковальчук про 6 поражений подряд «Спартака»: «Надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться. Если каждый будет делать то, что он умеет, начнутся победы»

Илья Ковальчук высказался о серии поражений «Спартака».

Красно-белые уступили «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет чемпионата . Это шестое поражение подряд для команды.

– Шестое поражение подряд. Как оцениваете обстановку в команде?

– Надо покопаться в себе, посмотреть видео, что мы делаем неправильно и выходить всем вместе из этой ситуации.

– Как разряжаете обстановку, чтобы не было негатива?

– Тяжело, чтобы не было негатива, когда проигрываешь.

Самое главное – надо в зеркало посмотреть, каждому в себе покопаться, не тыкать ни на кого пальцем.

Если каждый будет чуть-чуть делать то, что он умеет, то начнутся победы, – передает слова нападающего « » корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.