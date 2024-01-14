Бьюгстэд с 2-м хет-триком в карьере, Пеши с дублем и Штюцле с 4 ассистами – звезды дня в НХЛ

Ник Бьюгстэд, Бретт Пеши и Тим Штюцле – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня, в котором матчи провели все 32 команды.

Третья звезда – форвард «Оттавы» с ассистентским покером в матче с «Сан-Хосе» (5:4).

Вторая звезда – защитник «Каролины» с дублем в ворота «Питтсбурга» (3:2 ОТ). Он стал автором победной шайбы.

Первая звезда – форвард «Аризоны» с хет-триком в ворота «Миннесоты» (6:0). Матч с 3 шайбами стал для нападающего вторым за карьеру в лиге.