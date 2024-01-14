Бьюгстэд с 2-м хет-триком в карьере, Пеши с дублем и Штюцле с 4 ассистами – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Оттава Каролина Аризона НХЛ Ник Бьюгстэд Бретт Пеши Тим Штюцле Хоккей

Ник Бьюгстэд, Бретт Пеши и Тим Штюцле – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня, в котором матчи провели все 32 команды. 

Третья звезда – форвард «Оттавы» Тим Штюцле с ассистентским покером в матче с «Сан-Хосе» (5:4). 

Вторая звезда – защитник «Каролины» Бретт Пеши с дублем в ворота «Питтсбурга» (3:2 ОТ). Он стал автором победной шайбы. 

Первая звезда – форвард «Аризоны» Ник Бьюгстэд с хет-триком в ворота «Миннесоты» (6:0). Матч с 3 шайбами стал для нападающего вторым за карьеру в лиге. 

1 комментарий
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Джо Пеши классный актер. так... вспомнилось
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