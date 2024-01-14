«Эдмонтон» выиграл 10 матчей подряд и обновил клубный рекорд. У команды 18 побед на отрезке из 21 игры

Теги Монреаль Эдмонтон НХЛ рекорды Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 10 матчей подряд и обновил клубный рекорд.

Сегодня «Ойлерс» одолели «Монреаль» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Текущая серия побед стала рекордной в истории клуба. Ранее «нефтяники» дважды выигрывали по 9 раз подряд в рамках регулярок (2000/01, 2022/23).  В 1980-е годы клуб выдал 5 серий из 8 побед и 3 – из 7. 

В текущем сезоне команда набрала 47 очков в 39 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 2-е место wild card Западной конференции. 

4 комментария
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Нефтяники конечно молодцы, пока как по маслу идут ;))
И пока без супер-множества голов от Драйзатля и Макдэвида, но лучше когда вся команда на ходу.
Слежу за продолжением 👀
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Без Костина и Ямамото сложно :(
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Ответ Альберт Кот
Почитай на форумах болел Монреаля и др команд-соперников , как такие "победы" получаются.
Можем себе позволить. А ты нет.
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