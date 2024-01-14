«Эдмонтон» выиграл 10 матчей подряд и обновил клубный рекорд. У команды 18 побед на отрезке из 21 игры
«Эдмонтон» выиграл 10 матчей подряд и обновил клубный рекорд.
Сегодня «Ойлерс» одолели «Монреаль» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Текущая серия побед стала рекордной в истории клуба. Ранее «нефтяники» дважды выигрывали по 9 раз подряд в рамках регулярок (2000/01, 2022/23). В 1980-е годы клуб выдал 5 серий из 8 побед и 3 – из 7.
В текущем сезоне команда набрала 47 очков в 39 играх и идет в зоне плей-офф, занимая текущее 2-е место wild card Западной конференции.
И пока без супер-множества голов от Драйзатля и Макдэвида, но лучше когда вся команда на ходу.
Слежу за продолжением 👀