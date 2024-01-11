Плющев о письме ветеранов СКА: «Зачем к Путину обращаться? Руководство КХЛ и ФХР возглавляют питерские. Ротенберг высоко оценил действия судей в игре с «Витязем»

Теги СКА судьи Владимир Плющев Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Честно скажу, обращение к президенту с такими вопросами не очень логично и не очень тактично.

Ну не может же президент рассматривать все те вопросы, которые связаны с судейством.

Что касается этого письма… Зачем к Путину обращаться? Все руководство КХЛ и Федерации хоккея России возглавляют питерские специалисты. Ну обращались бы к ним и решали эти вопросы.

Вот во вчерашнем матче («Витязя» и СКА – 0:4) Роман Борисович Ротенберг очень высоко оценил действия судей.

Поэтому здесь сложно что-либо комментировать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

4 комментария
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Это было не обращение, а обычный донос.
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В совете директоров КХЛ, или как он там называется - половина газпрёмовских, ска и куча их фармов.
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НЕ мешайте президенту заниматься спортом... минимум два часа в день
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Таким недалёким как Юдин, Черкас и Ко нечего делать. Кучка недохоккеистов решила напомнить о себе.
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