Плющев о письме ветеранов СКА: «Зачем к Путину обращаться? Руководство КХЛ и ФХР возглавляют питерские. Ротенберг высоко оценил действия судей в игре с «Витязем»

Владимир Плющев прокомментировал письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Честно скажу, обращение к президенту с такими вопросами не очень логично и не очень тактично.

Ну не может же президент рассматривать все те вопросы, которые связаны с судейством.

Что касается этого письма… Зачем к Путину обращаться? Все руководство КХЛ и Федерации хоккея России возглавляют питерские специалисты. Ну обращались бы к ним и решали эти вопросы.

Вот во вчерашнем матче («Витязя» и СКА – 0:4) Роман Борисович Ротенберг очень высоко оценил действия судей.

Поэтому здесь сложно что-либо комментировать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.