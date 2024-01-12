Гальченюк не забивает 14 матчей подряд. У форварда СКА 12 голов в 48 играх сезона КХЛ
Безголевая серия Алекса Гальченюка продлилась до 14 матчей.
СКА победил «Спартак» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербуржцев Алекс Гальченюк отметился результативной передачей в этой игре при полезности «плюс 1», одном броске по воротам и 14:12 игрового времени.
Также хоккеист выиграл три вбрасывания из восьми.
В прошлый раз нападающий забивал 28 ноября в матче против «Динамо» (5:3).
Гальченюк набрал 34 (12+22) балла в 48 играх чемпионата.