Гальченюк не забивает 14 матчей подряд. У форварда СКА 12 голов в 48 играх сезона КХЛ

Теги СКА Спартак КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Безголевая серия Алекса Гальченюка продлилась до 14 матчей.

СКА победил «Спартак» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Алекс Гальченюк отметился результативной передачей в этой игре при полезности «плюс 1», одном броске по воротам и 14:12 игрового времени.

Также хоккеист выиграл три вбрасывания из восьми.

В прошлый раз нападающий забивал 28 ноября в матче против «Динамо» (5:3).

Гальченюк набрал 34 (12+22) балла в 48 играх чемпионата.

2 комментария
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какая система так и играет
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Алекс молодец, просто работает. все залетит, когда надо
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