«Салават» проиграл два матча подряд при одном забитом голе – «Нефтехимику» и «Куньлуню»
«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова уступила «Нефтехимику» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Нефтехимика» Андрей Тихомиров сыграл на ноль, отразив 26 бросков.
В прошлом матче команда из Башкортостана проиграла «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда забила один гол в двух прошедших играх.
«Салават Юлаев» набрал 63 очка в 49 играх и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.
«Нефтехимик» располагается на девятой строчке в конференции, имея в активе 51 балл в 51 матче.
Сегодня играла дворовая команда Баширова. Посмотрим что он будет делать в плей-офф?!!