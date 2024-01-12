«Салават» проиграл два матча подряд при одном забитом голе – «Нефтехимику» и «Куньлуню»

«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (0:2) в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер «Нефтехимика» сыграл на ноль, отразив 26 бросков.

В прошлом матче команда из Башкортостана проиграла «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда забила один гол в двух прошедших играх.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка в 49 играх и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» располагается на девятой строчке в конференции, имея в активе 51 балл в 51 матче.