«Салават» проиграл два матча подряд при одном забитом голе – «Нефтехимику» и «Куньлуню»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Виктор Козлов КХЛ Андрей Тихомиров Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова уступила «Нефтехимику» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Нефтехимика» Андрей Тихомиров сыграл на ноль, отразив 26 бросков.

В прошлом матче команда из Башкортостана проиграла «Куньлуню» (1:2). Таким образом, команда забила один гол в двух прошедших играх.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка в 49 играх и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» располагается на девятой строчке в конференции, имея в активе 51 балл в 51 матче.

10 комментариев
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сливные матчи позор
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Хоть кто-нить из болел СЮ понял, что Баширов подставил СЮ с короткой скамейкой... Игроки устают и от этого, такая невнятная игра по технике, а что будет в ПЛОФФ с такой скамейкой, когда ВЫНУЖДЕНЫ играть в 3 звена...
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В двух матчах 9 попыток большинства. Реализация ноль. Как играть с этим в плэй-офф ??? 🤔🤔🤔
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С такой игрой мы как в прошлом сезоне вылетим.с ПО. 1 гол на 2 игры не с самыми сильными командами. Большинство ноль. Надеюсь сделают выводы, дальше должны брать очки.
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Ответ strash
я писал для болел СЮ, но как вижу, тут только те, кто ставки делает или те, кто готов поливать команду грязью...
Никто не поливает команду "Салават Юлаев" гразью!
Сегодня играла дворовая команда Баширова. Посмотрим что он будет делать в плей-офф?!!
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Позор Салавату!!! В пустую потраченное время.....
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Ну, собственно говоря, игроки вторую игру придерживаются установки тренерского штаба: беречь силы, проиграть с небольшим счётом, в большинстве не пропустить в свои ворота. Если я прав, то следующую игру тоже должны проиграть.
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