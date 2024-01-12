Бобровский – 3-я звезда матча с «Кингс»: 31 сэйв после 33 бросков, ассист в овертайме. У него 7 побед подряд и 21 в сезоне

Теги Флорида Лос-Анджелес Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский стал 3-й звездой матча с «Кингс», отразив 31 бросок из 33.

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Вратарь «Пантерс» также начал атаку в овертайме, в результате которой Сэм Райнхарт забросил победную шайбу. 

Победа стала для Бобровского 7-й подряд и 21-й в 31 матче в этом сезоне. По их числу он делит 2-е место в лиге с Тэтчером Демко («Ванкувер») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»), лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» (23). 

Сергей отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,42. 

5 комментариев
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Бобровский по количеству побед за всю историю НХЛ среди российских вратарей на 1-м месте (381 победа), среди вратарей из Европы - 3-й (на 1-м месте Лундквист - 459 побед, на 2-м Гашек - 389 побед).
Бобровскому осталось 19 побед до юбилейной 400 победы (это может случиться уже в этом сезоне). На настоящий момент за всю историю НХЛ только лишь 13 вратарей смогли достичь отметки в 400 побед за карьеру. На 10-м месте за всю историю НХЛ среди всех вратарей по числу побед находится Эспозито (423 победы). Уже в следуюшем сезоне Бобровский может войти в десятку самых побеждающих вратарей за всю историю НХЛ!
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По игре лучший наш вратарь в НХЛ на сегодня
Молодец Серега , после плохой ренулярки прошлого сезона пересобрал себя в плове и сейчас играет на своем прежнем уровне
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Стата уже на уровне даблВезинистого периода в Коламбусе
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В этом году начал сногсшибательно, особенно по сравнению с прошлым сезоном, где у него в каждой игре, было по 4-5 шайб стабильно в воротах.
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Боб красавец. Если ещё немного добавит, то вполне может и в тройку на Везину попасть.
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