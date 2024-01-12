Бобровский – 3-я звезда матча с «Кингс»: 31 сэйв после 33 бросков, ассист в овертайме. У него 7 побед подряд и 21 в сезоне
Сергей Бобровский стал 3-й звездой матча с «Кингс», отразив 31 бросок из 33.
«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Пантерс» также начал атаку в овертайме, в результате которой Сэм Райнхарт забросил победную шайбу.
Победа стала для Бобровского 7-й подряд и 21-й в 31 матче в этом сезоне. По их числу он делит 2-е место в лиге с Тэтчером Демко («Ванкувер») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»), лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» (23).
Сергей отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,42.
Бобровскому осталось 19 побед до юбилейной 400 победы (это может случиться уже в этом сезоне). На настоящий момент за всю историю НХЛ только лишь 13 вратарей смогли достичь отметки в 400 побед за карьеру. На 10-м месте за всю историю НХЛ среди всех вратарей по числу побед находится Эспозито (423 победы). Уже в следуюшем сезоне Бобровский может войти в десятку самых побеждающих вратарей за всю историю НХЛ!
Молодец Серега , после плохой ренулярки прошлого сезона пересобрал себя в плове и сейчас играет на своем прежнем уровне