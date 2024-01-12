Бобровский – 3-я звезда матча с «Кингс»: 31 сэйв после 33 бросков, ассист в овертайме. У него 7 побед подряд и 21 в сезоне

Сергей Бобровский стал 3-й звездой матча с «Кингс», отразив 31 бросок из 33.

« » обыграла « » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

Вратарь «Пантерс» также начал атаку в овертайме, в результате которой Сэм Райнхарт забросил победную шайбу.

Победа стала для Бобровского 7-й подряд и 21-й в 31 матче в этом сезоне. По их числу он делит 2-е место в лиге с Тэтчером Демко («Ванкувер») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»), лидирует Александр Георгиев из «Колорадо» (23).

отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,42.