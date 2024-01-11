«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, забив четыре гола «Сочи» в 3-м периоде. 20-летний вратарь Смолин отразил 25 из 26 бросков в дебютной игре в КХЛ

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Сочи Александр Смолин Хоккей

«Металлург» набрал очки в седьмом матче подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина, забив четыре гола в третьем периоде, обыграла «Сочи» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Дебютный матч в лиге провел 20-летний вратарь «Металлурга» Александр Смолин, отразивший 25 из 26 бросков.

Уральцы выиграли шесть из семи предыдущих матчей, уступив лишь «Нефтехимику» (1:2 ОТ) на этом отрезке.

«Металлург» набрал 72 очка в 51 матче и находится на первом месте в таблице Восточной конференции.

3 комментария
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Красава! Так держать!
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Магниты реальные претенденты, а Разин вообще топчик
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Я соблюдаю тишину, чтоб не сглазить Разина
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