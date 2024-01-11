«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, забив четыре гола «Сочи» в 3-м периоде. 20-летний вратарь Смолин отразил 25 из 26 бросков в дебютной игре в КХЛ
«Металлург» набрал очки в седьмом матче подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина, забив четыре гола в третьем периоде, обыграла «Сочи» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Дебютный матч в лиге провел 20-летний вратарь «Металлурга» Александр Смолин, отразивший 25 из 26 бросков.
Уральцы выиграли шесть из семи предыдущих матчей, уступив лишь «Нефтехимику» (1:2 ОТ) на этом отрезке.
«Металлург» набрал 72 очка в 51 матче и находится на первом месте в таблице Восточной конференции.