Мойсевич о Беларуси: «Отличное поколение игроков. Когда нас вернут, наша команда будет очень боеспособной, да мы и сейчас могли бы всех удивить на чемпионатах мира»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ ТАСС Павел Мойсевич Хоккей

Павел Мойсевич заявил об отличном поколении хоккеистов из Беларуси.

Национальная команда отстранена из международных турниров ИИХФ.

«У нас отличное поколение игроков, подрастает сильная молодежь.

Уверен, когда нас вернут, наша команда будет очень боеспособной, да мы и сейчас могли бы всех удивить на чемпионатах мира по юниорам, молодежи и взрослым и хорошо там выступить.

Я думаю, у нас появилось большое количество хороших игроков, потому что у нас развивается своя лига, минское «Динамо» доверяет молодежи», – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий