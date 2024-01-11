Мойсевич о Беларуси: «Отличное поколение игроков. Когда нас вернут, наша команда будет очень боеспособной, да мы и сейчас могли бы всех удивить на чемпионатах мира»

Павел Мойсевич заявил об отличном поколении хоккеистов из Беларуси.

Национальная команда отстранена из международных турниров ИИХФ.

«У нас отличное поколение игроков, подрастает сильная молодежь.

Уверен, когда нас вернут, наша команда будет очень боеспособной, да мы и сейчас могли бы всех удивить на чемпионатах мира по юниорам, молодежи и взрослым и хорошо там выступить.

Я думаю, у нас появилось большое количество хороших игроков, потому что у нас развивается своя лига, минское «Динамо» доверяет молодежи», – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.