Маркстрем интересен двум клубам НХЛ. «Калгари» могут обменять голкипера при подходящем предложении
Вратарь Якоб Маркстрем интересен клубам НХЛ.
Две команды лиги обращались в «Калгари» относительно доступности 33-летнего голкипера для обмена.
Контракт Якоба Маркстрема с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26.
В договоре также предусмотрен полный запрет на обмен.
Считается, что «Флэймс» готовы обменять голкипера при получении подходящего предложения и могут попросить хоккеиста снять пункт о запрете на обмен в случае получения такого предложения.
Маркстрем провел 24 матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 90,8% бросков.
и каролина скорее всего что бы с кочетковым был норм вратарь