Маркстрем интересен двум клубам НХЛ. «Калгари» могут обменять голкипера при подходящем предложении

Вратарь Якоб Маркстрем интересен клубам НХЛ.

Две команды лиги обращались в « » относительно доступности 33-летнего голкипера для обмена.

Контракт Якоба Маркстрема с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26.

В договоре также предусмотрен полный запрет на обмен.

Считается, что «Флэймс» готовы обменять голкипера при получении подходящего предложения и могут попросить хоккеиста снять пункт о запрете на обмен в случае получения такого предложения.

Маркстрем провел 24 матча в нынешнем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 90,8% бросков.