Маркстрем интересен двум клубам НХЛ. «Калгари» могут обменять голкипера при подходящем предложении

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Якоб Маркстрем Хоккей

Вратарь Якоб Маркстрем интересен клубам НХЛ.

Две команды лиги обращались в «Калгари» относительно доступности 33-летнего голкипера для обмена.

Контракт Якоба Маркстрема с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2025/26.

В договоре также предусмотрен полный запрет на обмен.

Считается, что «Флэймс» готовы обменять голкипера при получении подходящего предложения и могут попросить хоккеиста снять пункт о запрете на обмен в случае получения такого предложения.

Маркстрем провел 24 матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 90,8% бросков.

4 комментария
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Торонто 99%( хз как они платежку натянут)
и каролина скорее всего что бы с кочетковым был норм вратарь
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Возможно Нью-Джерси
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На Scotia Bank Saddledome свет выключу я. Специально приеду. С Тео нажрусь
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Ответ Максим Макеев
Торонто 99%( хз как они платежку натянут) и каролина скорее всего что бы с кочетковым был норм вратарь
Зачем и куда?)
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