НХЛ разрешила Перри подписать контракт с командами лиги после расторжения договора с «Чикаго»

Теги Чикаго Гэри Беттмэн Кори Перри НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Комиссионер НХЛ разрешил Кори Перри подписывать контракт с командами лиги.

«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, канадец встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.

Перри не был лишен права выступать в НХЛ, но без одобрения лиги команды могли опасаться подписывать игрока. Теперь разрешение получено.

Расторжение контракта сделало Перри неограниченно свободным агентом, и он может подписать контракт с любой заинтересованной командой.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

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11 комментариев
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Перри встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, осушили бутылку и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.
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Старая школа. И пить и играть умеет.
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Кори, добро пожаловать в Тампу.
Возвращение блудного сына)
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Ответ Pink Floyd1276
Перри встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, осушили бутылку и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.
а Гэри ему такой: хороший ты мужик, Перри, играй!
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Надеюсь Вашингтон не собирает там у себя Пенсионный Фонд Америки
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Ветераны НХЛ написали письмо Байдену и вот Перри в строю.
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Ответ KOT_B_yHTAX
Надеюсь Вашингтон не собирает там у себя Пенсионный Фонд Америки
песка будет там капец а ещё щебенки будет предостаточно
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В ска давай?
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В Эдмонтон на исправление, как Кассиан и Кэйн
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Здравый смысл восторжествовал.Может в КХЛ у нас может наливают?
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отдохнул, набрался сил, время есть и набрать форму до п/оф
Тампа, да))
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