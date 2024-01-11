НХЛ разрешила Перри подписать контракт с командами лиги после расторжения договора с «Чикаго»
Комиссионер НХЛ разрешил Кори Перри подписывать контракт с командами лиги.
«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, канадец встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.
Перри не был лишен права выступать в НХЛ, но без одобрения лиги команды могли опасаться подписывать игрока. Теперь разрешение получено.
Расторжение контракта сделало Перри неограниченно свободным агентом, и он может подписать контракт с любой заинтересованной командой.
«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?
Карьера такого великого говнюка, как Перри, просто не могла закончиться гладко
Возвращение блудного сына)
Тампа, да))