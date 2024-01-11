НХЛ разрешила Перри подписать контракт с командами лиги после расторжения договора с «Чикаго»

Комиссионер НХЛ разрешил Кори Перри подписывать контракт с командами лиги.

«Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента. Сам хоккеист дал понять, что увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Как сообщает журналист , канадец встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и получил разрешение на подписание контракта с новой командой.

Перри не был лишен права выступать в НХЛ, но без одобрения лиги команды могли опасаться подписывать игрока. Теперь разрешение получено.

Расторжение контракта сделало Перри неограниченно свободным агентом, и он может подписать контракт с любой заинтересованной командой.

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