Ничушкин с дублем, Линделль с 3 передачами и Кутюрье с победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Теги Филадельфия Колорадо Даллас рейтинги Шон Кутюрье Эса Линделль Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, отдавший результативную передачу и забивший победный буллит в послематчевой серии в матче с «Монреалем» (3:2 Б).

Вторая звезда – защитник «Далласа» Эса Линделль, на счету которого три ассиста в матче с «Миннесотой» (7:2).

Первая звезда – форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, сделавший дубль в матче с «Вегасом» (3:0). Примечательно, что первой звездой матча был признан вратарь «Колорадо» Александр Георгиев с шатаутом.

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3 комментария
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Ничушкин гений в этом сезоне конечно. Красавчик!
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Вэл на тотальном классе
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Если бы не случай в отеле, Колорадо мог бы на чашку замахнуться в прошлом сезоне
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