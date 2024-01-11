Ничушкин с дублем, Линделль с 3 передачами и Кутюрье с победным буллитом – звезды дня в НХЛ
Валерий Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, отдавший результативную передачу и забивший победный буллит в послематчевой серии в матче с «Монреалем» (3:2 Б).
Вторая звезда – защитник «Далласа» Эса Линделль, на счету которого три ассиста в матче с «Миннесотой» (7:2).
Первая звезда – форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, сделавший дубль в матче с «Вегасом» (3:0). Примечательно, что первой звездой матча был признан вратарь «Колорадо» Александр Георгиев с шатаутом.