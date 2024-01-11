Ничушкин с дублем, Линделль с 3 передачами и Кутюрье с победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Валерий Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Филадельфии» , отдавший результативную передачу и забивший победный буллит в послематчевой серии в матче с «Монреалем» (3:2 Б).

Вторая звезда – защитник « » , на счету которого три ассиста в матче с «Миннесотой» (7:2).

Первая звезда – форвард « » , сделавший дубль в матче с «Вегасом» (3:0). Примечательно, что первой звездой матча был признан вратарь «Колорадо» Александр Георгиев с шатаутом.