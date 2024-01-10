Ларионов о «Торпедо»: «Когда опускаешься так низко по игре, это беспокоит. Видно, что уверенность покинула команду»

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов высказался касательно уверенности игроков «Торпедо».

«Торпедо» проиграло ЦСКА (2:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Можно ли сказать, что команда находится в низшей точке спада?

– Говорить о спаде, когда мы проиграли четыре матча из двенадцати, не стоит.

Но когда ты опускаешься так низко по игре, это беспокоит.

Мы должны верить в команду. Поможем ребятам выйти из этой ситуации и сыграть надежнее, чем в этом матче.

– Насколько повлияла на команду потеря Василия Атанасова?

– Когда ты теряешь игроков, нарушается сыгранность звеньев.

Мы ни разу за весь сезон не играли в полном составе. Мечтали начать новый год со всеми игроками, но, к сожалению, потеряли Атанасова.

От людей, которые выходят вместо него, ожидаем немного другого хоккея.

Игроки должны верить в себя. Видно, что уверенность покинула команду, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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2 комментария
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"Торпедо" как можно быстрее окрепнуть, заматереть, не теряя при этом своей остроатакующей игры, перешагнуть через полосу неудач и подойти в ПО в полном составе и во всеоружии с верой, что команде все по плечу!
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Просто Цска был нв 2 головы сильнее! Это факт.
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