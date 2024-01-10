Ларионов о «Торпедо»: «Когда опускаешься так низко по игре, это беспокоит. Видно, что уверенность покинула команду»
Игорь Ларионов высказался касательно уверенности игроков «Торпедо».
«Торпедо» проиграло ЦСКА (2:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Можно ли сказать, что команда находится в низшей точке спада?
– Говорить о спаде, когда мы проиграли четыре матча из двенадцати, не стоит.
Но когда ты опускаешься так низко по игре, это беспокоит.
Мы должны верить в команду. Поможем ребятам выйти из этой ситуации и сыграть надежнее, чем в этом матче.
– Насколько повлияла на команду потеря Василия Атанасова?
– Когда ты теряешь игроков, нарушается сыгранность звеньев.
Мы ни разу за весь сезон не играли в полном составе. Мечтали начать новый год со всеми игроками, но, к сожалению, потеряли Атанасова.
От людей, которые выходят вместо него, ожидаем немного другого хоккея.
Игроки должны верить в себя. Видно, что уверенность покинула команду, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.