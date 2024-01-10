Ларионов о «Торпедо»: «Когда опускаешься так низко по игре, это беспокоит. Видно, что уверенность покинула команду»

Игорь Ларионов высказался касательно уверенности игроков «Торпедо».

«Торпедо» проиграло (2:7) в матче Фонбет чемпионата .

– Можно ли сказать, что команда находится в низшей точке спада?

– Говорить о спаде, когда мы проиграли четыре матча из двенадцати, не стоит.

Но когда ты опускаешься так низко по игре, это беспокоит.

Мы должны верить в команду. Поможем ребятам выйти из этой ситуации и сыграть надежнее, чем в этом матче.

– Насколько повлияла на команду потеря ?

– Когда ты теряешь игроков, нарушается сыгранность звеньев.

Мы ни разу за весь сезон не играли в полном составе. Мечтали начать новый год со всеми игроками, но, к сожалению, потеряли Атанасова.

От людей, которые выходят вместо него, ожидаем немного другого хоккея.

Игроки должны верить в себя. Видно, что уверенность покинула команду, – сказал главный тренер « » .