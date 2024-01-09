Ларионов про 2:7 от ЦСКА: «Полная безответственность. Попросили выиграть 3-й период и избежать позора. Главное – оставаться коллективом и поправить двигатель, который слегка забарахлил»

Игорь Ларионов назвал безответственностью матч «Торпедо» против ЦСКА.

«Торпедо» проиграло со счетом 2:7 в игре Фонбет чемпионата .

– Поздравляю соперника с заслуженной победой и уверенной игрой. Во втором перерыве попросили ребят выиграть третий отрезок и избежать позора.

Этот матч – полная безответственность.

Есть время пообщаться с ребятами, подправить определенные вещи. Хотим, не проигрывать ментально командам, которые набрали ход.

– Вы зарекомендовали себя как тренер с холодной головой. Насколько тяжело после такого поражения не предаться эмоциям?

– Эмоции есть всегда. Но они – враг тренера. В таких случаях вспоминаю опыт игрока в НХЛ.

Очень важно сохранить хладнокровие. Если ты начинаешь сдаваться, это становится привычкой.

Нам нужно сплотиться, посмотреть на себя в зеркало. Будем вместе выходить из этой ситуации. Важно стряхнуть горечь этого поражения и двигаться дальше.

– Ближайшие матчи против сильных команд проверят «Торпедо» на прочность?

– У нас нет легких игр. Когда команда попадает в тяжелую ситуацию, то понимаешь, насколько мы сильны ментально.

Мы хотим понять, на кого можно рассчитывать. Ждем новых героев, которые поведут за собой команду.

Главное в таких ситуациях – оставаться коллективом. И вместе поправить наш двигатель, который слегка забарахлил, – сказал главный тренер « » .