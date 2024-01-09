Владислав Третьяк: «Георгиев и Бобровский показывают стабильный хоккей. Василевский только набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой – похуже, как и Шестеркин»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Флорида Колорадо Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Александр Георгиев ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк оценил игру вратарей Сергея Бобровского и Александра Георгиева.

«Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [Игорь] Шестеркин.

Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей», – отметил Третьяк.

27-летний Георгиев («Колорадо») лидирует среди вратарей НХЛ по количеству побед (21) в нынешнем сезоне. 35-летний Бобровский («Флорида») по этому показателю занимает в лиге третье место (20)

Провал наших вратарей в матче НХЛ – 11 шайб на троих. Бобровский даже поскользнулся на клюшке!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честно в этом сезоне не один наш вратарь не играет в НХЛ стабильно.Конечно на этом фоне Бобровский выделяется,но и у Сергея случаются провальные игры.
+1
0
+1
Третьяк артист , ругает то что Сша поставляет танки и ракеты на СВО , а хоккей НХЛ смотрит....
+1
0
+1
Да там не только Василевский,там вся Тампа бросила играть,кроме Куча
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий