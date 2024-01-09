Владислав Третьяк: «Георгиев и Бобровский показывают стабильный хоккей. Василевский только набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой – похуже, как и Шестеркин»
Владислав Третьяк оценил игру вратарей Сергея Бобровского и Александра Георгиева.
«Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [Игорь] Шестеркин.
Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей», – отметил Третьяк.
27-летний Георгиев («Колорадо») лидирует среди вратарей НХЛ по количеству побед (21) в нынешнем сезоне. 35-летний Бобровский («Флорида») по этому показателю занимает в лиге третье место (20)
Провал наших вратарей в матче НХЛ – 11 шайб на троих. Бобровский даже поскользнулся на клюшке!