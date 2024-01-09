Владислав Третьяк: «Георгиев и Бобровский показывают стабильный хоккей. Василевский только набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой – похуже, как и Шестеркин»

Владислав Третьяк оценил игру вратарей Сергея Бобровского и Александра Георгиева.

«Более стабильно Бобровский играет. только после травмы набирает форму – один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [ ] Шестеркин.

Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей», – отметил .

27-летний Георгиев (« ») лидирует среди вратарей НХЛ по количеству побед (21) в нынешнем сезоне. 35-летний Бобровский (« ») по этому показателю занимает в лиге третье место (20)

Провал наших вратарей в матче НХЛ – 11 шайб на троих. Бобровский даже поскользнулся на клюшке!