Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ. Он отразил 18 из 22 бросков в игре с «Айлендерс»

Теги рейтинги Айлендерс Колорадо Сергей Бобровский НХЛ Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ.

Голкипер «Колорадо» отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:4 ОТ). 

В активе россиянина стало 20 побед в 31 игре при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90. 

Второе место по числу побед в сезоне делят Тэтчер Демко («Ванкувер»), Сергей Бобровский («Флорида») и Коннор Хеллибак («Виннипег») – у всех по 18. 

4 комментария
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Своеобразный Грант Фюр
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Стата не впечатляет
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Статистика у Георгиева конечно не айс. Победы одерживаются по сути из за великолепной атаки, которая, забивает больше, чем Георгиев пропускает.
Хотя когда матчи смотришь, иногда Саша творит чудеса в воротах Колорадо.
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