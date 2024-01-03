Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ. Он отразил 18 из 22 бросков в игре с «Айлендерс»
Александр Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ.
Голкипер «Колорадо» отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:4 ОТ).
В активе россиянина стало 20 побед в 31 игре при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.
Второе место по числу побед в сезоне делят Тэтчер Демко («Ванкувер»), Сергей Бобровский («Флорида») и Коннор Хеллибак («Виннипег») – у всех по 18.
Хотя когда матчи смотришь, иногда Саша творит чудеса в воротах Колорадо.