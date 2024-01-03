Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ. Он отразил 18 из 22 бросков в игре с «Айлендерс»

Александр Георгиев – 1-й вратарь с 20 победами в этом сезоне НХЛ.

Голкипер « » отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата с « » (5:4 ОТ).

В активе россиянина стало 20 побед в 31 игре при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.

Второе место по числу побед в сезоне делят («Ванкувер»), («Флорида») и («Виннипег») – у всех по 18.