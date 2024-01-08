Плющев о КХЛ: «Когда-то наш хоккей был мировой империей, сегодня – маленькая матрешка. Калька с НХЛ ведет в тупик, потолок зарплат – одно из проявлений»

Теги Владимир Плющев бизнес НХЛ чемпионат Швейцарии чемпионат Швеции чемпионат Финляндии КХЛ потолок зарплат Хоккей

Владимир Плющев объяснил свою критику потолка зарплат в КХЛ.

– Что пожелаете российскому хоккею в Новом году?

– Мое главное пожелание – прекратить делать философскую ошибку и во всем брать пример с НХЛ. Сейчас живем по принципу матрешки: есть большая НХЛ, а внутри – маленькие лиги, КХЛ, шведская, швейцарская, финская и так далее.

Когда-то наш хоккей был мировой империей, такой же, как НХЛ. А сегодня – маленькой матрешкой. И не факт, что наш номер внутри главной матрешки, НХЛ – второй, может, и ниже.

– Владимир Анатольевич, образ красивый – но требующий пояснений.

– Начнем с того, что НХЛ – уникальная лига, в ней собраны все сливки мирового хоккея. Не надо нас в нашем нынешнем состоянии с НХЛ сравнивать, там нет цели – подготовить игроков, там задача – выставить их и заработать деньги.

Наша задача сегодня – воспитать игроков, вывести их на определенный уровень, сохранить школу. Поэтому когда мы делаем кальку с НХЛ, автоматически попадаем в тупик. Потолок зарплат, который мы в своем копировании НХЛ преподносим как наше главное достижение, – одно из проявлений этого тупика. 

– Вы против потолка?

– Мы с этим потолком не с того начали. Наш хоккей всегда славился своими лидерами, которые тянули за собой весь чемпионат, все клубное хозяйство. От того, что трех-четырех лидеров мы искусственно понизили в классе и приблизили к «Амуру» или «Сибири», нашему хоккею – только вред. Ведь его уровень стал ниже, – сказал заслуженный тренер России. 

Плющев о КХЛ: «Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. Мы ударили по лидерам, приблизили их к массовке»

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12 комментариев
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Если по сути вопроса, то никакой империей советский хоккей не был. Империя - это когда у тебя есть фарм-лиги, когда ты из других стран тянешь лучших игроков. Советский хоккей был закрытой лигой (ибо страна тоже была закрыта). Лучшие советские клубы были близки к НХЛ, что доказывалось много раз в личных матчах в ходе различных турне. Но ни о какой империи речи быть не может. Не верный термин просто.
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потолок зарплат - одна из причин, почему НХЛ - лучшая лига мира. Менеджерам приходится работу делать, а не хренью страдать. По сути, все в равных условиях. Из-за этого максимальная интрига и часто очень неожиданные обладатели КС.
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Потолок зарплат - одно из хороших явлений в российском хоккее. Только вот финансирование должно идти централизовано на всю лигу, и там уже распределяться в зависимости от результатов и других факторов. А когда деньги идут из кармана корпораций и олигархов в отдельные клубы, то разрыв между бедными и богатыми будет только расти
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Снова вздохи и мечты об империи. Тут же предлагает завалить звезд деньгами, только не сказал за чей счет- это наш путь. Может пора уже осознать свое место в мире и не гоняться за призраками. Дело качественный продукт из того что есть, а не меряться кошельком?
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А почему НХЛ должна подготавливать игроков?)) для этого есть детские школы и другие лиги. НХЛ - это бизнес, причем очень удачный. А Плющев опять мечтает о чемпионате СССР, где был годами несменяемый чемпион ЦСКА, который забирал себе практически всех лучших и нужных ему игроков? Давайте опять к этому вернемся? Ах да, забыл совсем: зато стабильность и далее по списку.
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Справедливости ради стоит отметить, что НХЛ это верхушка айсберга. Достаточно посмотреть количество разных лиг в Канаде и США. Хорошо развит и студенческий хоккей. Отсюда высокий уровень развития хоккея, игроков. У нас этого близко нет и в ближайшее время не предвидится. Про студенческий хоккей лучше промолчать, отсутствует в принципе.
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+4
Ответ vzi
Там за него текст Ларин написал и сам же на свой сайт выставил в качестве интервью?)
Да)
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+2
Там за него текст Ларин написал и сам же на свой сайт выставил в качестве интервью?)
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Уровень чемпионата действительно стал ниже . Мастеровитых личностей почти нет .
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Как говорится, всех в армию, милицию и на жд трудовыми резервами.
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