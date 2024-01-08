Плющев о КХЛ: «Когда-то наш хоккей был мировой империей, сегодня – маленькая матрешка. Калька с НХЛ ведет в тупик, потолок зарплат – одно из проявлений»

Владимир Плющев объяснил свою критику потолка зарплат в КХЛ.

– Что пожелаете российскому хоккею в Новом году?

– Мое главное пожелание – прекратить делать философскую ошибку и во всем брать пример с НХЛ. Сейчас живем по принципу матрешки: есть большая НХЛ, а внутри – маленькие лиги, , шведская, швейцарская, финская и так далее.

Когда-то наш хоккей был мировой империей, такой же, как . А сегодня – маленькой матрешкой. И не факт, что наш номер внутри главной матрешки, НХЛ – второй, может, и ниже.

– Владимир Анатольевич, образ красивый – но требующий пояснений.

– Начнем с того, что НХЛ – уникальная лига, в ней собраны все сливки мирового хоккея. Не надо нас в нашем нынешнем состоянии с НХЛ сравнивать, там нет цели – подготовить игроков, там задача – выставить их и заработать деньги.

Наша задача сегодня – воспитать игроков, вывести их на определенный уровень, сохранить школу. Поэтому когда мы делаем кальку с НХЛ, автоматически попадаем в тупик. Потолок зарплат, который мы в своем копировании НХЛ преподносим как наше главное достижение, – одно из проявлений этого тупика.

– Вы против потолка?

– Мы с этим потолком не с того начали. Наш хоккей всегда славился своими лидерами, которые тянули за собой весь чемпионат, все клубное хозяйство. От того, что трех-четырех лидеров мы искусственно понизили в классе и приблизили к «Амуру» или «Сибири», нашему хоккею – только вред. Ведь его уровень стал ниже, – сказал заслуженный тренер России.

Плющев о КХЛ: «Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. Мы ударили по лидерам, приблизили их к массовке»