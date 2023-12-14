Беттмэн о вступлении в НХЛ клуба из Европы: «Не уверен, что шведская или финская лиги были бы счастливы, если бы мы соревновались с ними»

Гэри Беттмэн высказался о том, может ли НХЛ принять в лигу клуб из Европы.

Комиссионер НХЛ ответил на вопрос бывшего хоккеиста Пи Кей Суббана о расширении лиги на международном уровне.

«Основываясь на нашем календаре игр, это непрактично. Если матчи проводятся раз в неделю, как в НФЛ, то вы можете перевозить команды в Европу.

Но более серьезная проблема для нас состоит в том, что из четырех основных североамериканских видов спорта мы являемся наиболее интернациональными, и существует определенная хоккейная инфраструктура, особенно в Северной Европе, там, где мы были бы больше всего.

Я не уверен, что шведская лига или финская лига были бы счастливы, если бы мы приехали и соревновались с ними.

Мы хотим и дальше поощрять развитие хоккеистов мирового класса в таких странах, как Швеция, Финляндия и Чехия, поэтому я не вижу [международной экспансии] в обозримом будущем.

Мы хотим работать вместе, чтобы развивать хоккей во всем мире.

Но мы не хотим конкурировать с существующими лигами, которые очень сильны в своих странах», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.