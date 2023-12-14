Беттмэн о вступлении в НХЛ клуба из Европы: «Не уверен, что шведская или финская лиги были бы счастливы, если бы мы соревновались с ними»

Теги Гэри Беттмэн НХЛ чемпионат Швеции чемпионат Финляндии КХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о том, может ли НХЛ принять в лигу клуб из Европы.

Комиссионер НХЛ ответил на вопрос бывшего хоккеиста Пи Кей Суббана о расширении лиги на международном уровне.

«Основываясь на нашем календаре игр, это непрактично. Если матчи проводятся раз в неделю, как в НФЛ, то вы можете перевозить команды в Европу.

Но более серьезная проблема для нас состоит в том, что из четырех основных североамериканских видов спорта мы являемся наиболее интернациональными, и существует определенная хоккейная инфраструктура, особенно в Северной Европе, там, где мы были бы больше всего.

Я не уверен, что шведская лига или финская лига были бы счастливы, если бы мы приехали и соревновались с ними.

Мы хотим и дальше поощрять развитие хоккеистов мирового класса в таких странах, как Швеция, Финляндия и Чехия, поэтому я не вижу [международной экспансии] в обозримом будущем.

Мы хотим работать вместе, чтобы развивать хоккей во всем мире.

Но мы не хотим конкурировать с существующими лигами, которые очень сильны в своих странах», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

12 комментариев
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Не знаю как насчёт финнов в НХЛ, но по Йокериту я соскучился...
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Ну только если в мире появится телепорт, тогда поговорим об этом, а пока звучит как бред, не достойный даже вопроса и такого большого ответа от Беттмэна
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Очень деликатно..)
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Роман Борисович ваш выход )))
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Ответ Wellerman
Ну только если в мире появится телепорт, тогда поговорим об этом, а пока звучит как бред, не достойный даже вопроса и такого большого ответа от Беттмэна
Сверхзвук, суборбитальные полёты, всего лишь надо лет 30 подождать)
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Как всегда адекватно и четко.
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а деньги то у них есть ?
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и ни слова о России))
ну хитрец
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Ответ music35930
24 февраля одного года, один умник направил сборную РФ в изоляцию минимум на 5-7 лет.
торговать почему тогда с изолированными продолжают? ты пиши чётко, изоляция в спорте. и то она не полная
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Ответ filippa
а деньги то у них есть ?
у кого?
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