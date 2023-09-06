Хабибулин о подготовке вратарей в России: «Нет единой системы. Финнов, шведов по манере игры видно, наши все разные – даже те, кто в НХЛ»
Николай Хабибулин считает, что в России нет единой системы подготовки вратарей.
– Три года назад, когда вы курировали вратарей системы сборных, вы говорили, что вратари у нас должны штамповаться. В НХЛ в российских голкиперах недостатка действительно нет. А в КХЛ их – дефицит. Почему?
– У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли. То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.
Василевский – это одно, Шестеркин – другое, Сорокин – третье. Да, все ребята талантливые, в свое время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил. Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они – кто во что горазд. Нет цельной системы.
– Почему?
– Не знаю. Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует, – сказал тренер вратарей «Торпедо» и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.
Тренер вратарей Франсилия о том, что в Америке шаблонная подготовка голкиперов: «В России игрокам позволяют решать, какие инструменты использовать»
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обратите внимание на начало сезона в КХЛ - молодежь наступае, она идет вперед - много интересных матчей, так что все будет у нас норм, граждане
Зато финских вратарей тогда разве что не "солили".
Да и нынешню ситуацию не надо переоценивать, что в приницпе все и делают.Варламов из старого поколения и идет уже на закат, и в итоге есть 3 супервратаря, но если из КХЛ кого везти ..то в том году там был бы например пенсионер Кошечкин, а на сегодня кто будет в рамке? Билялов)) и парень внеформы Федотов?Так ли они лучше проклятого всеми Еременко в 2007, и зеленого Варламова ?
Так что с вратарями норм то вроде норм, но ситуацию дико переоценивают.
плюс Бердин сумасшедший. для этой позиции это очень много
это не значит оловянные солдатики. это другое. да давпйте поговорим о наших ЦН. тут есть хоть какая нибудь система??