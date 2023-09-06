Хабибулин о подготовке вратарей в России: «Нет единой системы. Финнов, шведов по манере игры видно, наши все разные – даже те, кто в НХЛ»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Николай Хабибулин НХЛ чемпионат Швеции чемпионат Финляндии КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин детский хоккей Хоккей

Николай Хабибулин считает, что в России нет единой системы подготовки вратарей.

– Три года назад, когда вы курировали вратарей системы сборных, вы говорили, что вратари у нас должны штамповаться. В НХЛ в российских голкиперах недостатка действительно нет. А в КХЛ их – дефицит. Почему?

– У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли. То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.

Василевский – это одно, Шестеркин – другое, Сорокин – третье. Да, все ребята талантливые, в свое время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил. Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они – кто во что горазд. Нет цельной системы.

– Почему?

– Не знаю. Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует, – сказал тренер вратарей «Торпедо» и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.

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30 комментариев

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CrazyRamm
Всё настолько плохо, что наши киперы вечно в числе лучших даже в НХЛ.
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Pitts
Ааа... это плохо?
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Hola Hola
Ответ CrazyRamm
Всё настолько плохо, что наши киперы вечно в числе лучших даже в НХЛ.
Ну, не вечно. Лично я еще помню времена, когда вратари были проблемой российской сборной. Как радовались, когда Набоков получил возможность играть за сборную России. Прорыв случился только в последние десять лет.
+8
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+8
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Евгений Мешков
да сколько можно этих разговоров про канадские, шведские , финские системы? у нас такого не будет никогда, мы импровизаторы, у нас бесполезно внедрять все эти системы подготовки и все такое. и вратари у нас будут каждый со своей индивидуальностью и полевые игроки. ведь наши звезды тоже все очень очень разные - Овечкин, Кучеров, Панарин, Свечников - они все индивидуальные. Это у канадцев любят говорить - о, это новый Айзерман, а это новый Линдрос, а это новый Флери - у нас не так, у нас не будет нового Ларионова, не будет нового Яшина, это все штучно и индивидуально, без подчинения какой то системе. и лучший путь развития, это дать творить игрокам, тренерам, командам, создавать условия, доверять и давать играть.
----------------
обратите внимание на начало сезона в КХЛ - молодежь наступае, она идет вперед - много интересных матчей, так что все будет у нас норм, граждане
+8
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Melnikov1968
В том что наши вратари исповедуют разный стиль, ничего плохого нет. Главное, чтобы играли качественно. А вот отсутствие классных центров и топовых защитников действительно тревожит.
+6
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+5
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Mi4eL
даже не знаю хорошо ли это когда все загнаны в одну систему.
+5
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Bartez1986
Система есть. Ромка придумал
+6
-3
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Maxim Shumov
Как ето нет системы?? Йозе, на выход! Поясни неучу за систему!!!
+3
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ilya1809
Ответ Hola Hola
Ну, не вечно. Лично я еще помню времена, когда вратари были проблемой российской сборной. Как радовались, когда Набоков получил возможность играть за сборную России. Прорыв случился только в последние десять лет.
Ну даже в темные и смутные времена были Набоков/Хабибулин, а потом и Брызгалов.То есть вратари были, просто выбор был чаще из 1го доступного, ну максимум 2, а вот в суперлиге выженная земля была.
Зато финских вратарей тогда разве что не "солили".
Да и нынешню ситуацию не надо переоценивать, что в приницпе все и делают.Варламов из старого поколения и идет уже на закат, и в итоге есть 3 супервратаря, но если из КХЛ кого везти ..то в том году там был бы например пенсионер Кошечкин, а на сегодня кто будет в рамке? Билялов)) и парень внеформы Федотов?Так ли они лучше проклятого всеми Еременко в 2007, и зеленого Варламова ?
Так что с вратарями норм то вроде норм, но ситуацию дико переоценивают.
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Павел павел
Ответ ilya1809
Ну даже в темные и смутные времена были Набоков/Хабибулин, а потом и Брызгалов.То есть вратари были, просто выбор был чаще из 1го доступного, ну максимум 2, а вот в суперлиге выженная земля была. Зато финских вратарей тогда разве что не "солили". Да и нынешню ситуацию не надо переоценивать, что в приницпе все и делают.Варламов из старого поколения и идет уже на закат, и в итоге есть 3 супервратаря, но если из КХЛ кого везти ..то в том году там был бы например пенсионер Кошечкин, а на сегодня кто будет в рамке? Билялов)) и парень внеформы Федотов?Так ли они лучше проклятого всеми Еременко в 2007, и зеленого Варламова ? Так что с вратарями норм то вроде норм, но ситуацию дико переоценивают.
я б.не сказал что переоуененная ситуевина. просто навскидку- Кочетков. Тарасов. и кае бы его не стебали Аскаров
плюс Бердин сумасшедший. для этой позиции это очень много
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Hola Hola
Ответ ilya1809
Ну даже в темные и смутные времена были Набоков/Хабибулин, а потом и Брызгалов.То есть вратари были, просто выбор был чаще из 1го доступного, ну максимум 2, а вот в суперлиге выженная земля была. Зато финских вратарей тогда разве что не "солили". Да и нынешню ситуацию не надо переоценивать, что в приницпе все и делают.Варламов из старого поколения и идет уже на закат, и в итоге есть 3 супервратаря, но если из КХЛ кого везти ..то в том году там был бы например пенсионер Кошечкин, а на сегодня кто будет в рамке? Билялов)) и парень внеформы Федотов?Так ли они лучше проклятого всеми Еременко в 2007, и зеленого Варламова ? Так что с вратарями норм то вроде норм, но ситуацию дико переоценивают.
Набоков не существовал для сборной, у него же казахстанское гражданство было. Он уж под конец карьеры, считай, в сборной России поиграл. Один Хабибулин и был. Потом Брызгалов и Набоков добавились.
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Владимир
Ответ Евгений Мешков
да сколько можно этих разговоров про канадские, шведские , финские системы? у нас такого не будет никогда, мы импровизаторы, у нас бесполезно внедрять все эти системы подготовки и все такое. и вратари у нас будут каждый со своей индивидуальностью и полевые игроки. ведь наши звезды тоже все очень очень разные - Овечкин, Кучеров, Панарин, Свечников - они все индивидуальные. Это у канадцев любят говорить - о, это новый Айзерман, а это новый Линдрос, а это новый Флери - у нас не так, у нас не будет нового Ларионова, не будет нового Яшина, это все штучно и индивидуально, без подчинения какой то системе. и лучший путь развития, это дать творить игрокам, тренерам, командам, создавать условия, доверять и давать играть. ---------------- обратите внимание на начало сезона в КХЛ - молодежь наступае, она идет вперед - много интересных матчей, так что все будет у нас норм, граждане
Я соглашусь с Вами полностью!!!!!!!
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serg215
Так в этом же и фишка)
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Барышев Сергей
в одной команде вратарь может веерить, переведи его в другую команду он потеряется, всё зависит от защиты и стиля игры команды
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Павел павел
талант и способности у всех разные. и развивать их дело тренера. но по сути система .это система
это не значит оловянные солдатики. это другое. да давпйте поговорим о наших ЦН. тут есть хоть какая нибудь система??
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pretty crow
Ответ Евгений Мешков
да сколько можно этих разговоров про канадские, шведские , финские системы? у нас такого не будет никогда, мы импровизаторы, у нас бесполезно внедрять все эти системы подготовки и все такое. и вратари у нас будут каждый со своей индивидуальностью и полевые игроки. ведь наши звезды тоже все очень очень разные - Овечкин, Кучеров, Панарин, Свечников - они все индивидуальные. Это у канадцев любят говорить - о, это новый Айзерман, а это новый Линдрос, а это новый Флери - у нас не так, у нас не будет нового Ларионова, не будет нового Яшина, это все штучно и индивидуально, без подчинения какой то системе. и лучший путь развития, это дать творить игрокам, тренерам, командам, создавать условия, доверять и давать играть. ---------------- обратите внимание на начало сезона в КХЛ - молодежь наступае, она идет вперед - много интересных матчей, так что все будет у нас норм, граждане
Привет! Я думаю, если у нас говорят, что вот новый Яшин, новый Третьяк, то в качестве критерия имеется в виду не система и не индивидуальное сходство, а результативность.
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Павел павел
Ответ Владимир
Вот тут точно нет... Даже Кузнецова в Вашингтоне переучивали в центре играть!!! В Тракторе он никогда не выходило на этой позиции!
вот мочему у нас уже примерно лет 15-12 норм центров нет? а потому что с ними оченно много возится надо. оченно. гиубо говоря после Кузи у гас нет не одного топ центра увы((
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Владимир
Ответ Павел павел
талант и способности у всех разные. и развивать их дело тренера. но по сути система .это система это не значит оловянные солдатики. это другое. да давпйте поговорим о наших ЦН. тут есть хоть какая нибудь система??
Вот тут точно нет... Даже Кузнецова в Вашингтоне переучивали в центре играть!!! В Тракторе он никогда не выходило на этой позиции!
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serg215
Ответ Евгений Мешков
да сколько можно этих разговоров про канадские, шведские , финские системы? у нас такого не будет никогда, мы импровизаторы, у нас бесполезно внедрять все эти системы подготовки и все такое. и вратари у нас будут каждый со своей индивидуальностью и полевые игроки. ведь наши звезды тоже все очень очень разные - Овечкин, Кучеров, Панарин, Свечников - они все индивидуальные. Это у канадцев любят говорить - о, это новый Айзерман, а это новый Линдрос, а это новый Флери - у нас не так, у нас не будет нового Ларионова, не будет нового Яшина, это все штучно и индивидуально, без подчинения какой то системе. и лучший путь развития, это дать творить игрокам, тренерам, командам, создавать условия, доверять и давать играть. ---------------- обратите внимание на начало сезона в КХЛ - молодежь наступае, она идет вперед - много интересных матчей, так что все будет у нас норм, граждане
✊🏻👍🏻🤝
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zherebyatnikov
Ответ Hola Hola
Ну, не вечно. Лично я еще помню времена, когда вратари были проблемой российской сборной. Как радовались, когда Набоков получил возможность играть за сборную России. Прорыв случился только в последние десять лет.
Подоматский😉 Набоков, совсем не в прайме Хабибулин, вроде...
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CrazyRamm
Ответ Hola Hola
Ну, не вечно. Лично я еще помню времена, когда вратари были проблемой российской сборной. Как радовались, когда Набоков получил возможность играть за сборную России. Прорыв случился только в последние десять лет.
да, согласен, с "вечно" я конечно утрировал.
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Владимир
Ответ Bartez1986
Система есть. Ромка придумал
для вратарей пока нет))
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TimGI86
Ответ Pitts
Ааа... это плохо?
Он как бы говорит, то что Сорокин, Шестеркин, Василевский у нас сейчас есть, это не значит, что в будущем новые появятся, а чтобы появились нужна системная работа над этим
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Den_94
Ответ Сергей Орлов
Не очень хорошо. Нет системной подготовки, Сорокин, Василевский и Шестеркин это хорошо, конечно, но за ними нет никого и в ближайшее время не предвидится.
Лул, ни в одной сборной больше нет такого ТОП3, а мы ещё собрать можем вратарей послабее как у буржуев, так и у себя. Если это плохо, то ок, пусть будет плохо дальше
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VintDV
Так это и хорошо. Гибрид так сказать. Импровизация...
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