Хабибулин о подготовке вратарей в России: «Нет единой системы. Финнов, шведов по манере игры видно, наши все разные – даже те, кто в НХЛ»

Николай Хабибулин считает, что в России нет единой системы подготовки вратарей.

– Три года назад, когда вы курировали вратарей системы сборных, вы говорили, что вратари у нас должны штамповаться. В НХЛ в российских голкиперах недостатка действительно нет. А в их – дефицит. Почему?

– У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли. То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.

– это одно, – другое, – третье. Да, все ребята талантливые, в свое время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил. Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они – кто во что горазд. Нет цельной системы.

– Почему?

– Не знаю. Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует, – сказал тренер вратарей « » и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.

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