Юбердо прервал серию без голов из 18 игр. Форвард «Калгари» с зарплатой 10,5 млн долларов забросил 5 шайб в 37 матчах

Теги Миннесота Калгари видео НХЛ Джонатан Юбердо Хоккей

Джонатан Юбердо прервал безголевую серию из 18 матчей.

Нападающий «Калгари» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1).

В прошлый раз форвард забил 21 ноября 2023 года в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

В общей сложности 30-летний хоккеист набрал 17 (5+12) баллов при полезности «минус 14» в 37 играх чемпионата.

Кэпхит хоккеиста – 10,5 миллиона долларов в год.

4 комментария
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Чтож ты фраер сдал назад), щас будут комменты в стиле его ж Барков качал и тд, но чет с трудом верится что чувак был лучшим ассистентом в НХЛ раздавая 80 плюс ассистов, и вдруг играть разучился? Он и до этого по 60 за год раздавал, четыре сезона подряд больше очка за игру и скатился в Калгари на 0,5 за игру , ну как? Мы помним как Биг Джамбо об Чичу забивал что тот аж Морриса забирал, помним Хитли, который забивал по 50-40 голов за сезон и ломанулся ментально психикой на алкашке и тд из-за трагедии, но этот то как так сдулся , он же не снайпер даже , дирижёр атак, настолько темп не его , что он его даже сам не задает, просто колом встал в огнях?
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+2
Ответ skbor52@icloud.com
Чуть хуже ОВИ идет) Хотя контракты похожи
Только вот Юбердо всего 30, а Ови 38
Разница,как говорится,очевидна
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+1
Ответ Antagonist
Только вот Юбердо всего 30, а Ови 38 Разница,как говорится,очевидна
Вопросов нет)
Я же этого не отрицаю
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