Юбердо прервал серию без голов из 18 игр. Форвард «Калгари» с зарплатой 10,5 млн долларов забросил 5 шайб в 37 матчах

Джонатан Юбердо прервал безголевую серию из 18 матчей.

Нападающий « » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против «Миннесоты» (3:1).

В прошлый раз форвард забил 21 ноября 2023 года в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

В общей сложности 30-летний хоккеист набрал 17 (5+12) баллов при полезности «минус 14» в 37 играх чемпионата.

Кэпхит хоккеиста – 10,5 миллиона долларов в год.