Роман Ротенберг: «СКА создал моментов на 5-6 голов в игре с «Металлургом». Посмотрите игры НХЛ, МЧМ – голы с подставлений. Надо быть там, где бьют, а не где позволяют кататься»

Роман Ротенберг высказался о созданных голевых моментах в игре с «Металлургом».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Матчи с представителями Востока, среди которых есть возможные соперники по плей-офф, они несут какие-то дополнительные смыслы? Или еще рано?

– Каждая игра имеет огромный смысл. Мы довольны содержанием обоих матчей – и «Локомотивом» и с Магнитогорском. По содержанию, по структуре игры к нашим хоккеистам нет вопросов. Есть вопросы по их отношению к шансам.

Мы прекрасно понимаем – тут как в жизни. Есть шанс – надо его использовать. Будем работать дальше, чтобы мы все вместе более ответственно относились к голевым моментам.

Мы создаем их очень много. Создали моментов на 5-6 голов. Да, здорово сыграл вратарь – вопросов нет. Сильный молодой вратарь – мы хорошо его знаем. Хорошо, что у нас есть такие вратари.

Нужно каждому хоккеисту добавлять с точки зрения работы на пятаке, закрывать вратаря. Любому вратарю можно забивать, если закрываешь его. Это работа на пятаке. Надо быть там, где бьют, а не где соперники позволяют кататься по периметру. Надо быть там, где что-то происходит, где есть шансы забить. Все это через тренировочный процесс.

Если вы посмотрите матчи в КХЛ, в НХЛ, игры на молодежном чемпионате мира – все голы забиваются с подставления, с пятака, когда закрывается вратарь. В современном хоккее вратари играют на очень высоком уровне. Они очень много тренируются. Такого раньше не было.

Если вы посмотрите на развитие хоккея в целом – раньше все было по-другому, не обращали такого внимания на игру голкиперов.

Сейчас есть тренеры вратарей, все разбирается. Разбирают каждого нападающего – откуда и как он бросает, какой у него хват.

Вратари знают каждого нашего хоккеиста, понимают, как бросают наши лидеры. Чтобы забить, нужно провести работу всей пятеркой. Будем улучшать все детали. Впереди длинная дистанция.

Будем все улучшать с каждой игрой. Секретов нет – работа и дисциплина. Продолжаем работать, готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.