Журналист ЛеБрюн: «Хайман – одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие. Он все и даже больше для «Эдмонтона»

Теги Эдмонтон НХЛ Пьер ЛеБрюн Зак Хайман Хоккей

Пьер ЛеБрюн назвал переход Зака Хаймана в «Эдмонтон» одним из лучших.

В 2021 году канадский нападающий подписал соглашение с «Ойлерс» на семь лет со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

В этом сезоне Зак Хайман набрал 40 (25+15) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие.

1 июля – обычно не лучший день для траты денег. Хайман все и даже больше для «Ойлерс», – написал журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 54 очка в 76 играх регулярки, в сезоне-2022/23 – 83 балла в 79 матчах.

8 комментариев
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Ответ Stenort
Побольше бы Эдмонтону таких подписаний. И побольше своих топовых проспектов в составе.
Сколько топовых проспектов им можно получать? В 20-м веке больше них не получал никто. Только Чикаго где-то рядом. РНХ, Холл, Эберле, Якупов, Драйз, Макдэвид. Кто ещё им нужен чтобы создать команду? По-моему все их беды в менеджменте. Обыкновенная недоукомплектованность линий. Ну и в Эдмонтоне мало кто хочет жить, что тоже проблема когда идёт борьба за игроков на рынке. Лучше Флорида, Торонто или Нью-Йорк чем Эдмонтон или Питсбург, хотя лично я ничего против не имею.
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у Эдмонтона все довольно хорошо уже сейчас, и ведь они только набрали ход. свою главную проблему они решили - уволили манекена. для успехов в ПО может не хватить глубины в обороне, но есть вариант, что два гения и сильные РНХ с Хайманом перевесят все это дело в атаке. тем более Бушар вроде бы превращается в того, кого от него ждали и ждут.
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Эдмонтон подписал три очень выгодных контракта: Хайман, РНХ и Бушар, плюс игроки глубины вроде Маклауда и Деарне начинают давать результат. На сегодня, пара Экхольм - Бушар одна из лучших в лиге по многим параметрам, да и защита в целом входит в топ-10 в лиге по результатам последних 20 игр. Один-два грамотных обмена на дедлайне (праворукого заща в пару к Нёрсу вместо Сиси и бэкапа к Скиннеру) и можно вполне пошуметь на западе, тем более, что лидеры типа Вегаса и Колорадо не выглядят непобедимыми.
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Побольше бы Эдмонтону таких подписаний. И побольше своих топовых проспектов в составе.
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Вот что хет-трик животворящий делает
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Ответ *MVP*
у Эдмонтона все довольно хорошо уже сейчас, и ведь они только набрали ход. свою главную проблему они решили - уволили манекена. для успехов в ПО может не хватить глубины в обороне, но есть вариант, что два гения и сильные РНХ с Хайманом перевесят все это дело в атаке. тем более Бушар вроде бы превращается в того, кого от него ждали и ждут.
Не перевесят, увы
Сколько бы не хвалили атаку, в плей-офф это не работает
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Ответ gukmamop
Вот что хет-трик животворящий делает
Третий в этом сезоне.
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Ответ Silky Mitts
Третий в этом сезоне.
двух было недостаточно, а вот три это огого
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