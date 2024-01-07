Журналист ЛеБрюн: «Хайман – одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие. Он все и даже больше для «Эдмонтона»
Пьер ЛеБрюн назвал переход Зака Хаймана в «Эдмонтон» одним из лучших.
В 2021 году канадский нападающий подписал соглашение с «Ойлерс» на семь лет со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.
В этом сезоне Зак Хайман набрал 40 (25+15) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие.
1 июля – обычно не лучший день для траты денег. Хайман все и даже больше для «Ойлерс», – написал журналист TSN Пьер ЛеБрюн.
В сезоне-2021/22 форвард набрал 54 очка в 76 играх регулярки, в сезоне-2022/23 – 83 балла в 79 матчах.
Сколько бы не хвалили атаку, в плей-офф это не работает