Журналист ЛеБрюн: «Хайман – одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие. Он все и даже больше для «Эдмонтона»

Пьер ЛеБрюн назвал переход Зака Хаймана в «Эдмонтон» одним из лучших.

В 2021 году канадский нападающий подписал соглашение с «Ойлерс» на семь лет со средней зарплатой 5,5 миллиона долларов.

В этом сезоне набрал 40 (25+15) очков в 35 матчах регулярного чемпионата .

«Одно из лучших подписаний на рынке свободных агентов НХЛ за последнее десятилетие.

1 июля – обычно не лучший день для траты денег. Хайман все и даже больше для «Ойлерс», – написал журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 54 очка в 76 играх регулярки, в сезоне-2022/23 – 83 балла в 79 матчах.