Голдобин вторым забил 30 голов в сезоне КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 62 очка в 49 матчах

Николай Голдобин забил 30-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий « » отличился в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « » (2:3 ОТ).

На 57-й минуте в третьем периоде забросил шайбу, переведя игру в овертайм.

Форвард стал вторым хоккеистом в нынешнем сезоне КХЛ, которому удалось забить 30 голов.

Голдобин находится на второй позиции в гонке снайперов в сезоне КХЛ, уступая две шайбы Риду Буше.

Хоккеист красно-белых набрал 62 (30+32) очка в 49 матчах в нынешнем сезоне.