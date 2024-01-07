Голдобин вторым забил 30 голов в сезоне КХЛ. Форвард «Спартака» набрал 62 очка в 49 матчах

Теги Спартак видео КХЛ Динамо Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин забил 30-й гол в сезоне КХЛ.

Нападающий «Спартака» отличился в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 ОТ).

На 57-й минуте в третьем периоде Николай Голдобин забросил шайбу, переведя игру в овертайм.

Форвард стал вторым хоккеистом в нынешнем сезоне КХЛ, которому удалось забить 30 голов.

Голдобин находится на второй позиции в гонке снайперов в сезоне КХЛ, уступая две шайбы Риду Буше.

Хоккеист красно-белых набрал 62 (30+32) очка в 49 матчах в нынешнем сезоне.

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