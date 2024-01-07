Беднар о замене Просветова: «Не понравились некоторые пропущенные голы, четвертый. Поэтому хотелось дать «Колорадо» шанс»

Джаред Беднар объяснил замену Ивана Просветова.

Российский вратарь был заменен после четырех пропущенных шайб в матче против «Флориды» (4:8). Просветов отразил 9 из 13 бросков.

«Мне не понравились некоторые из первых четырех голов. Четвертый, конечно, не понравился, поэтому хотелось дать нашей команде шанс», – сказал главный тренер «Колорадо».