Беднар о замене Просветова: «Не понравились некоторые пропущенные голы, четвертый. Поэтому хотелось дать «Колорадо» шанс»

Теги Флорида Колорадо НХЛ Джаред Беднар Иван Просветов Хоккей

Джаред Беднар объяснил замену Ивана Просветова.

Российский вратарь был заменен после четырех пропущенных шайб в матче против «Флориды» (4:8). Просветов отразил 9 из 13 бросков.

«Мне не понравились некоторые из первых четырех голов. Четвертый, конечно, не понравился, поэтому хотелось дать нашей команде шанс», – сказал главный тренер «Колорадо».

1 комментарий
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Поедет Ваня к Орлам ,а оттуда финна опять потянут.Шило на мыло.... Столько актива слито на вратарей, за последние лет 10 ,а толку 0. С каждым годом рама в Лавине всё слабее.
Как не было вратаря с уходом Патрика, так и не предвидится.
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