Динамо – Торпедо где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 13 января
В субботу, 13 января, сыграют Динамо и Торпедо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL, KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – Торпедо
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.