Металлург Мг – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 9 января
Во вторник, 9 января, сыграют Металлург Мг и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Локомотив
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.