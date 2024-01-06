Уил о 100 очках в «Динамо»: «Это потрясающая команда, и год был отличный»

Джордан Уил набрал 100 очков за время выступлений в составе «Динамо».

31-летний нападающий сегодня забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (7:1).

– Сегодня достигли отметки в сто очков за «Динамо». Что для вас значит такая круглая цифра?

– С первого дня, как я здесь, ребята были очень гостеприимны ко мне. Это потрясающая команда, и это был отличный год.

Спасибо тренерскому штабу и игрокам за то, что были рядом со мной и дали эту возможность. Без команды я бы не смог этого сделать, – сказал канадец, выступающий за « » с 2022 года.